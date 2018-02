Növekszik a ritkán észlelt betegségek száma

A tudomány gyors fejlődése révén egyre több ritka betegséget tartanak számon, de a gyógyíthatóság aránya is nő – mondta Pogány Gábor, a Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetségének (Rirosz) elnöke az M1 aktuális csatorna tegnapi műsorában.

A napokban volt a ritka betegségek világnapja. Azt tekintjük ritka betegségnek, amely ezer közül legfeljebb egy embert érint. Ugyanakkor jelenleg hat-nyolcezer ilyen betegséget tartanak számon, ezért összességében magas az érintettek száma: Magyarországon 600 ezer ember, ezek 50-75 százaléka gyermek.

A Rirosz elnöke úgy tájékoztatott: a ritka betegség közé sorolják többek között a szklerodermát, a cisztás fibrózist, többféle szindrómát, továbbá az összes gyermekrákot is. – Ezek mintegy nyolcvan százaléka genetikai eredetű, és miután a kóros elváltozásokat a genetikai forradalom előtt nem tudták azonosítani, folyamatosan nő a betegségek száma – fogalmazott Pogány Gábor, aki azt hangsúlyozta: korábban ezek zöme gyógyíthatatlan volt, és több beteg gyermek nem élte meg a felnőttkort.

Mint arról beszámoltunk: nemrég megnyílt Magyarország első kórházi részlege is a ritka betegséggel élőknek. A Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetében a szakrendelői diagnosztizálás és gyógyítás mellett összesen 15 tb-finanszírozott és öt térítéses ágyon az egész országból fekvőbetegeket is fogadni tudnak az osztályon. Az intézet 2015 óta szakértői központként működik, ekkor kezdeményezték a fekvőbeteg-ellátás kialakítását is, mert a ritka betegségeket – éppen a nehéz felismerhetőség okán – csak így lehet eredményesen és költséghatékonyan ellátni.