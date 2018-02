Novák Katalin: A következő évek is a családok évei lesznek

A házasság nem ment ki a divatból, mert a fiatalok családban, gyerekekkel képzelik el a jövőjüket. A kormánynak ezért is feladata, hogy kiemelten támogassa a házasulókat, különösen idén, a családok évé­ben – mondta egy tegnapi rendezvényen Novák Katalin államtitkár.

Míg 2002 és 2010 között drámaian, 23 százalékkal csökkent a házasságkötések száma, addig 2010-ről 2016-ra 46 százalékkal emelkedett. A házasság nem ment ki a divatból, Magyarországon reneszánszát éli, a fiatalok bátrabban mernek tervezni, kiszámíthatóbbnak, biztonságosabbnak érzik a jövőjüket – mondta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára tegnap egy csepeli sajtótájékoztatón.

Csökkent a válások száma, ez pedig azt jelzi, hogy a házasságok egyre stabilabbak, kevésbé esnek szét, mint korábban. Több friss felmérés is azt igazolja, hogy a fiatalok házasságban, családban, gyerekekkel képzelik el a jövőjüket. A kormánynak ezért is feladata, hogy kiemelten támogassa a családokat, különösen idén, a családok évében – tette hozzá az államtitkár.

Az MTI tudósítása szerint a fiatal párokat érintő kormányzati intézkedések közül kiemelte a 2015-ben bevezetett házassági adókedvezményt, amelyre eddig 4,8 milliárd forintot fordítottak. Kitért arra, hogy a kormány a családtámogatások mindegyikét megőrzi, illetve tovább bővíti. Az államtitkár, aki egyúttal a Fidesz alelnöke, azt mondta, ha bizalmat kapnak az áprilisi országgyűlési választáson, akkor a következő évek is a családok évei lesznek.

Több mint egy évtizede már Magyarországon is megrendezik a házasság hetét, idén február 11–18. között. A kezdeményezés – amely a házasság és a család fontosságára igyekszik ráirányítani a figyelmet – eredetileg az Egyesült Királyságból indult. Magyarországon a házasságkötések száma 2010-ig csökkenő tendenciát mutatott: az 1970-es években átlagosan 97 ezer, az 1980-as években 73 ezer, az 1990-es években 53 ezer, az ezredfordulót követő évtizedben pedig 43 ezer házasságot kötöttek évente. A 2010-es év jelentette az elmúlt évtizedek mélypontját, ekkor ugyanis mindössze 35,5 ezer pár járult anyakönyvvezető elé. Ezt követően az esküvők száma folyamatosan emelkedett egészen 2016-ig, amikor az utolsó húsz évben a legtöbb (51,8 ezer) házasságot kötötték – tartalmazza a Központi Statisztikai Hivatal lapunkhoz eljuttatott közleménye. A legfrissebb, előzetes adataik szerint 2017. január és november között 48,2 ezer házasság köttetett.

A 2015‑ös 4,7 százalékos értékével Magyarország az uniós rangsor középmezőnyében helyezkedett el. Kevesebb a válások száma is.