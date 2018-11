Novák Katalin: a V4-ek közösen lépnek fel az ausztriai családtámogatások csökkentése ellen

A visegrádi négyek és több ország közösen lép fel az Ausztriában külföldi munkavállalóknak fizetett családtámogatások csökkentése ellen, az ügyben az Európai Bizottsághoz fordultak – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára csütörtökön telefonon az MTI-nek.

Novák Katalin, aki Pozsonyban részt vett egy V4-es miniszteri találkozón, az MTI-nek nyilatkozva emlékeztetett arra: Ausztria a közelmúltban a családtámogatások indexálásáról döntött. Ennek értelmében jövő év január 1-jétől az Ausztriában dolgozó külföldiek számára, akiknek gyermeke a munkavállaló hazájában él, a családtámogatási ellátásokat – elsősorban a családi pótlékot – az eddigiekhez képest alacsonyabb összegben határozná meg. Az eddigi összegnek valamivel több mint a felét kapják a családok módosított jogszabály szerint.

Hangsúlyozta: ez csaknem 40 ezer gyermeket érint Magyarországon. Sokan ingáznak Magyarország és Ausztria között, kint élnek és dolgoznak, jövedelmük után ugyanúgy részt vesznek a közteherviselésben, mint bármely osztrák munkavállaló. Az új jogszabály mégis különbséget tesz az Európai Unió állampolgárai között, hátrányos helyzetbe hozva ezzel a munkavállalók egyes csoportjait.

Az államtitkár azt mondta: az EU-csatlakozással szabaddá vált a munkavállalók mozgása, ezzel a külföldön dolgozó és ott járulékot fizető magyarok jogosultak az ottani családtámogatásokra.

Novák Katalin úgy folytatta: meggyőződésük szerint ez az osztrák döntés alapvető európai uniós elveket sért, ezért fordulnak az Európai Bizottsághoz az ügyben. A visegrádi négyek (Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország) felszólították Marianne Thyssen foglalkoztatásért és szociális ügyekért felelős uniós biztost, hogy azonnali és határozott lépéseket tegyen.

Az Európai Bizottság a „szerződések őreként” felléphet az osztrák szabályozással szemben és akár az unió bíróságához is fordulhat. Ráadásul – tette hozzá – nem csak a V4-ek fogtak össze a kezdeményezésben, hanem Bulgária, Szlovénia és Litvánia is aláírta a közös nyilatkozatot. Várható, hogy kezdeményezéshez szélesebb körben is csatlakoznak, mert jogi következmények nélkül elképzelhető, hogy az osztrák példát más tagállam is követendőnek tartaná.

Az államtitkár elmondta: abban bíznak, hogy a bizottság gyorsan cselekszik, „kiáll a magyar emberek, családok jogaiért is” és ismét jogosultak lesznek az őket megillető családtámogatásra.