Novák Katalin: A fiatal házasok segítése az első a kormány számára

A magyar kormány számára az első számú kiemelt célkitűzés az életüket közösen kezdő fiatal házasok segítése – mondta Novák Katalin az ECHO TV Jó reggelt! című műsorában. A család- és ifjúságügyi államtitkár, aki a napokban a legmagasabb francia állami kitüntetésben részesült, miután a francia-magyar kapcsolatok előmozdításáért végzett sokéves munkájáért neki ítélték a Francia Becsületrend lovagkeresztje címet beszámolt a gyed extra eredményeiről, illetve szólt az Ausztriában dolgozó magyarokról, akik egy év elején életbe lépett jogszabály miatt kevesebb családtámogatásra jogosultak.

Novák Katalin megemlítette a francia nyelvhez, kultúrához való kötődését. Mint mondta: egy időben a frankofón ügyekért felelős miniszteri biztosként dolgozott. Hozzátette: tisztségtől függetlenül mindig segített ápolni a francia-magyar kapcsolatokat. Jelenleg is ő az Országgyűlés francia-magyar baráti tagozatának az elnöke. Véleménye szerint a franciák egy olyan gazdag kultúrát képviselnek, és egy olyan megkerülhetetlen tényezőt jelentenek Európában, hogy elemi érdeke a magyaroknak jó kapcsolatot ápolni velük. Franciaországnak valamikor egy nagyon erős családpolitikája volt. Ezen a téren is igyekszik együttműködni a két ország – fogalmazott az államtitkár.

Nehéz Attila a gyed extráról kérdezte Novák Katalint, aki kifejtette: egyrészt lehetőség az édesanyáknak az otthonmaradásra a gyermekkel az első 3 évben, amennyiben ezt szeretnék. De akkor is jár, ha úgy dönt valaki, hogy visszamegy dolgozni esetleg tanulni a gyermek féléves korától. Az édesapák is igénybe vehetik. Ha kis korkülönbséggel születik egymás után több gyermek egy családban, akkor is jár a támogatás. Ez régen nem így volt – tette hozzá. A harmadik fontos eleme pedig a fiataloknak szól. Az is jogosult a kedvezményre, aki az egyetem alatt vagy közvetlen utána vállal gyermeket. A diplomás gyed összege alapképzés esetén 104 300 forintra, mesterképzés esetén 136 500 forintra nőtt. 2010-hez képest a duplájára nőtt a gyed, amelynek maximális összege az idei évtől 208 600 forint – emelte ki Novák Katalin. Minden családtámogatásra jogosultak az édesanyák mellett az édesapák is. Ők is elmehetnek gyedre, gyesre, igénybe vehetik a gyermekek után járó táppénzt és a pótszabadságot is – sorolta az államtitkár.

Novák Katalin rávilágított: míg régen csak az egyik szülő vehette igénybe a gyermek után járó pótszabadságot, addig ma már mindkettő megteheti ezt. Ráadásul a központi közigazgatásban dolgozók számára érvényes új törvény szerint, amely márciusban lép majd hatályba, a szülőknek járó pótszabadság a duplájára emelkedik – hangsúlyozta az államtitkár. A magyar kormány számára az első számú kiemelt célkitűzés az életüket közösen kezdő fiatal házasok segítése – szögezte le. Magyarország egy demográfiai kihívás előtt áll, és ezzel összefüggésben szeretnék segíteni a már gyermekesek mellett azokat a fiatalokat is, akik családalapításban, illetve újabb gyermekvállalásban gondolkodnak – mondta Novák Katalin.

Negyvenezer magyar család élethelyzetén rontott az a januárban hatályba lépett osztrák törvénymódosítás, amelynek értelmében az Ausztriában dolgozó, de nem osztrák állampolgárok, akik az országban fizetnek adót, viszont gyermekeiket nem ott nevelik, kevesebb családtámogatásra jogosultak, mint korábban. Tekintettel arra, hogy mindez ellentétes az uniós jogszabályokkal, Magyarország a V4-kel és még másik három országgal közösen kezdeményezte az Európai Bizottságánál (EB), hogy lépjen fel Ausztriával szemben – fejtette ki az államtitkár, hozzátéve: eredményes volt a fellépés, az EB kötelezettségszegési eljárást indított Ausztria ellen. Novák Katalin reményét fejezte ki, hogy végül Ausztriának majd vissza kell vonnia a jogszabályt.

