Novák Katalin: a családpolitika minden eddigi vívmányát megőrizzük

Amennyiben a kormány bizalmat kap április 8-án a folytatásra, a családpolitika minden eddigi vívmányát megőrzik, sőt számos előrelépésre is lehetőség van - mondta Novák Katalin hétfőn Szentendrén a Skanzen családi húsvéti rendezvényén, ahová családjával látogatott ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára kiemelte: a családi adókedvezménynek, a családi otthonteremtési programnak, a gyed-extrának, a munka és a család közötti egyensúly megteremtését segítő intézkedéseknek, a Nők 40 programnak köszönhetően olyan stabilitás és olyan erős családpolitika alakul ki, amelyre hosszú távon is számíthatnak, akik még családalapítás előtt állnak.

A legfontosabb számunkra ezeknek az eredményeknek a megőrzése – szögezte le, hozzátéve: ugyanakkor sok olyan pont van, ahol előre lehet lépni. Ilyen véleménye szerint a munkaerőpiac rugalmasabbá tétele, vagy a jobb elismerése azoknak az édesanyáknak, akik – akár négy-öt-hat gyermekükkel – otthon vannak főállású anyaként, és napjuk 24 óráját a családi háttér megteremtésének szentelik.

Az államtitkár a közmédiának nyilatkozva szólt arról, hogy a csok bevált, minden idők legnagyobb otthonteremtési programja iránt nagy az érdeklődés. Eddig több mint 70 ezer családnak tudtak segíteni, a támogatások már a 200 milliárd forintot is elérik. A csok közel 300 ezer ember otthonteremtéséhez tudott érdemi segítséget nyújtani – mutatott rá.

Magyarországon a családokat helyezzük a középpontba, számunkra a gyermekek az elsők, és ezt az erős családpolitikát kell folytatnunk – hangsúlyozta Novák Katalin.

Elmondása szerint a családok éve azt jelenti, hogy több támogatást kapnak a családok, és azt is, hogy január elseje óta nagyon sok programot kínálnak az egészen piciknek, illetve a szülőknek, nagyszülőknek, dédnagyszülőknek. Ennek kiemelkedő eseménye a Skanzen húsvéti hagyományőrző rendezvénye, amelyre hétfőn is várják a családokat. A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum programjain év közben is a családok alkotják a látogatók 70 százalékát – jegyezte meg.

A Skanzen programja több tízezer embert mozgatott meg, a családok éve eddigi eseményei pedig már több mint százezer embert értek el – mondta az államtitkár. Ezek a programok arról szólnak, ami a család lényege: generációk tartalmas együttlétéről, hiszen a család elsősorban erő- és örömforrás – emelte ki az államtitkár.