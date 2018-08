Nőtt a doktori képzésben részt vevők száma az előző tanévben

A 2017/2018-as tanévben a felsőoktatási intézmények nappali képzésein valamivel több mint kétszázkétezer fiatal vett részt, 3200-zal kevesebben, mint az előző tanévben. Doktori fokozat megszerzése céljából 10,9 százalékkal többen, 6,3 ezren tanulnak, a doktoranduszok a felsőoktatásban hallgatók 3,1 százalékát teszik ki – írta a Magyar Hírlap pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján.

A hallgatók 92,5 százaléka, több mint 187 ezren felsőfokú alap-, mester-, valamint osztatlan képzéseken tanulnak.

Továbbra is a gazdasági és a műszaki területek a legkedveltebbek, a jelentkezők 17,7, illetve 15,4 százaléka ezeket jelölte meg elsőként. A legnagyobb változás az informatika területén figyelhető meg, a jelentkezők aránya 7,9-ről 9,1 százalékra nőtt. A KSH elemzése kitért arra is, hogy bár a nők aránya a jelentkezők között továbbra is az informatika képzési területen a legalacsonyabb, itt is javulás történt, hiszen arányuk 14-ről 15,4 százalékra emelkedett.

Az előző évekhez hasonlóan egyébként a felvettek és az első helyre jelentkezettek aránya a természettudományi képzéseken volt a legmagasabb (82,3 százalék), ezt követték a társadalomtudomány (78,5 százalék), valamint a műszaki tudomány (78,1 százalék) képzési területek – írta a Magyar Hírlap.