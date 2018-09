NMHH: meteorológiai radarokat zavarhatnak vezeték nélküli eszközök

Zavarhatják a különböző vezeték nélküli ipari, nagy teljesítményű wifieszközök vagy biztonsági kamerák képét vezeték nélkül továbbító berendezések a meteorológiai radarok működését, amelyek emiatt nem képesek helyesen jelezni egy vihart a légi irányítóknak, a külföldi meteorológiai szolgálatoknak vagy a tömegmédiumoknak – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Kommunikációs Igazgatósága hétfőn az MTI-vel.

A közleményben azt írták, egyre nagyobb gondokat okoz a meteorológiai állomások által használt frekvenciasávok tisztán tartása, pedig az elengedhetetlen ahhoz, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) valós időjárás-előrejelzéseket készítsen.

Az OMSZ felügyelete alatt működő négy magyarországi meteorológiai állomás radarja az 5 GHz-es frekvenciatartományban üzemel – tették hozzá.

Ismertették, hogy a hatályos frekvenciaszabályozás lehetővé teszi a radarok által is használt frekvenciatartományban a vezeték nélküli eszközök használatát, de csak azzal a feltétellel, hogy az eszközök semmilyen módon nem zavarhatják a meteorológiai radarok működését. Magyarországon ezért csak olyan eszközök kerülhetnek forgalomba, amelyek DFS-funcióval vannak ellátva, vagyis radart észlelve automatikusan áthangolják magukat egy másik frekvenciára, ezáltal elkerülve az interferenciát.

A régebben gyártott, beszerzett vagy bizonytalan eredetű eszközök viszont nem mindig rendelkeznek a radarészlelő funkcióval vagy az nem működik megfelelően. Továbbá a felhasználó ki is tudja kapcsolni az áthangolást, illetve olyanok is vannak, akik esetleg a jobb sávszélesség érdekében szándékosan a radar frekvenciasávjára hangolják az eszközt – tették hozzá.

A tipikus, zavart okozó eszközök a nem megfelelően beállított, nagy teljesítményű, kültéri RLAN- (közismert néven wifieszközök) vagy a biztonsági kamerák képét vezeték nélkül továbbító berendezések. Ha pedig több ilyen zavaró eszköz van jelen a radarok hatósugarában, akkor azok a radarkép jelentős részét kitakarhatják – közölték.

Fontos, hogy az ilyen eszközök üzemeltetői ellenőrizzék a beállítások helyességét, aktiválják a DFS-funkciót, vagy szükség esetén frissítsék az eszköz szoftverét azért, hogy azt megfelelő sávszélességen, jó minőségben és nem utolsó sorban jogszerűen használhassák – hangsúlyozta az NMHH.

Kitértek arra is, világszerte okoznak gondokat hasonló problémák, amelyeknek adott esetben vagyonbiztonsági vagy akár életeket is veszélyeztető következményei lehetnek, ugyanis ezen radarmérések információt használják a légi irányításban, valamint a katasztrófák megelőzésében és elhárításában résztvevő szerverek is.

Kiemelték, a vezeték nélküli berendezések és ezáltal a zavarok száma is egyre nő. A hatóság 2018-ban eddig több mint hetven zavart szüntetett meg, amelyek túlnyomó része a budapesti radar vonzáskörzetébe tartozott.

Ha a zavar okozója nem hajlandó a beállításokat módosítani, a hatóság lekapcsoltatja az eszközt vagy eltávolítja a készüléket a helyszínről, visszatérő esetben pedig akár pénzbírságot is kiszabhat – tudatta az NMHH.