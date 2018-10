Népszerűek a határokon túli magyar nyelvű óvodák

Odaviszik a határon túli magyar családok a gyerekeiket, ahol jó minőségű óvodapedagógiai munka folyik, kulturált környezetben – mondta a Karc FM reggeli műsorában a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa. Ferenc Viktória egy nemrég lezajlott kutatásra hivatkozva arról is beszélt, hogy a minőség mellett a szülők óvodaválasztásánál fontos szempont, hogy magyar legyen a nevelés nyelve. Kárpátalján nemcsak a vegyes házasságban élő, hanem az ukrán családok is szívesen adják magyar óvodákba a gyereküket, a minőségi nevelés miatt.

A kutató szerint Felvidéken a magyar óvodák 50, Kárpátalján 76 százaléka nyilatkozott úgy, hogy túljelentkezés van náluk. Azt is mondta, hogy a magyar anyanyelvű óvodai nevelés azért fontos, mert ebben az életkorban alakulnak ki a nyelvi alapok, a hangok. Aki pedig ilyen óvodában íratja be gyerekét, az később magyar iskolát is választ. A kormány határon túli óvodafejlesztési programja, az új óvodaépítések és korszerűsítések igazolást nyertek a kutatásban.

Beszélt arról is, hogy a kutatás a demográfiai helyzetet is vizsgálta. Eszerint bár mindenhol kevesebb gyermek születik, a Kárpát-medencében a “nagyobb tömbökben” élő magyarok körében a népességcsökkenés megállt, sőt több régióban növekedést tapasztaltak. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet négy országban, Romániában, Szlovákiában, Szerbiában és Ukrajnában kérdezte meg az embereket.