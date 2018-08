Nemzeti ünnepünk Ópusztaszeren

Ópusztaszer a magyarság számára egy fontos gyülekezőhely. Anonymus leírása szerint Árpád vezér és nemesei 34 napot töltöttek a környéken, ahol megállapították az ország törvényeit, vagyis szerét ejtették az ország dolgainak – emelte ki Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes a Magyarok Országos Gyűlésén elmondott köszöntőjében, Ópusztaszeren.

Nemzetünk legfontosabb és egyben legszebb ünnepe előtt állunk, a mai világpolitikai változások egy határokat elmosó, globalizált társadalom jövőképét vetítik előre, amely a nemzetállamok számára komoly kihívást jelent. Olyan ezer éves értékek kerültek veszélybe, mint a család, a vallás, a nemzeti önazonosság intézménye, mondta Farkas Sándor.

Mint a történelem során oly sokszor, Magyarország számára most is nagyon fontos kérdés keresztény értékeink, kultúránk, nemzettudatunk védelme. Erős Magyarország csak stabil gazdasági és politikai háttérrel létezhet. Az elmúlt években tett intézkedésekkel sikerült talpra állítanunk a gazdaságot, amelyet jól igazolnak a számok is, folytatta beszédét Farkas Sándor. 2018. második negyedévében 4,4 százalékkal bővült a gazdaság teljesítménye az előző év azonos időszakához képest. Ez a bővülés európai szinten a második legnagyobb és ebben a mezőgazdaság teljesítményének is jelentős szerepe van.

Ahogy a magyarság eddig is, úgy a jövőben is képes lesz a megújulásra. Képes arra, hogy alkalmazkodjon az új viszonyokhoz és megfelelő válaszokat tudjon adni az új kihívásokra, fejezte be ünnepi köszöntőjét az államtitkár.

Öt év telt el a legutóbbi Magyarok Országos Gyűlése óta, melynek idén Ópusztaszer adott otthont.