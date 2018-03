Nemzetbiztonsági kérdés az álcivilek tevékenysége

A kormány szerint a Soros-hálózat tagjai nemcsak Magyarországon igyekeznek befolyásolni a döntéseket, hanem Brüsszelben is. A Kormányinfón Lázár János jelezte, hogy a bolgár elnökség határvédelemmel kapcsolatos javaslatát Magyarország nem tudja támogatni, mert az a bevándorlók szétosztására helyezi a hangsúlyt. Elhangzott az is, hogy május végéig meghosszabbítják a szegedi Szeviép-ügy károsultjai-nak jelentkezési határidejét.

Magyarországon kétezer olyan aktivista dolgozik, akiket Soros György pénzel, és akiknek feladata a beavatkozás a belpolitikai döntéshozatalba, elsősorban a bevándorlással kapcsolatban – jelentette ki Lázár János (képünkön) a tegnapi kormányülés után tartott sajtótájékoztatón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: Soros György brüsszeli irodája a Magyarországgal és Lengyelországgal kapcsolatos uniós jelentésekbe is próbál beavatkozni.



A tárcavezető szerint a választás után a magyar kormánynak nemzetbiztonsági megfontolásokból értékelnie kell ezeket a folyamatokat, és ezt jelezni kell Brüsszel felé is. – A kormány mindezek alapján továbbra is szükségesnek tartja a Stop Soros törvénycsomag elfogadását – közölte Lázár János. A miniszter elmondta, hogy a kormányülésen Orbán Viktor miniszterelnök számot adott az Európai Tanács múlt heti üléséről, közölve, hogy a bolgár elnökség határvédelemmel kapcsolatos javaslatát Magyarország nem tudja támogatni, mert az a bevándorlók szétosztására helyezi a hangsúlyt. Emellett a kormány megerősítette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mandátumát, hogy továbbra is tiltakozzon az ENSZ-ben a migrációs paktum tartalmával kapcsolatban.

Közölte továbbá, a kormány törvényjavaslatot nyújt be, amelynek alapján Magyarországon a legmagasabb épület 65 méter magas lehetne. A szabályozás – amelyről az új parlament dönthet majd – június 30-án lépne hatályba. A kormányülésen született döntések közül Lázár János kiemelte, hogy május végéig meghosszabbítják a szegedi Szeviép-ügy károsultjainak jelentkezési határidejét.