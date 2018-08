Németországban szintén nyomoznak Clodo ellen

Hamisan vádolta meg a magyar miniszterelnököt és belügyminisztert

Már Németországban is nyomoznak Dietmar E. Clodo ellen, miután a hazánkban bombagyárosként elhíresült és elítélt férfi ellen hamis tanúzás miatt indított büntetőeljárást a Budapesti Nyomozó Ügyészség, és a német hatóságokhoz fordultak jogsegély keretében. Az egykor a német terrorszervezettel, a RAF-fal is kapcsolatban állt Clodo egy interjúban korrupcióval vádolta meg a magyar miniszterelnököt és a belügyminisztert.

Hamis tanúzás bűntettének alapos gyanúja miatt rendelt el 2017. december 22-én nyomozást a 90-es években hazánkban – más bűncselekmény mellett – „bombagyárosként” jogerősen elítélt egykori RAF-terrorista, Dietmar Eduar Clodo sajtónyilatkozataival kapcsolatban Polt Péter legfőbb ügyész.

A Magyar Idők értesülése szerint a Budapesti Nyomozó Ügyészség mellett a német hatóságok is vizsgálni kezdték Clodo szerepét és állításait az ügyben.

– A nyomozás folyamatban van, ennek során a Budapesti Nyomozó Ügyészség jogsegélykérelmet küldött a német hatóságoknak. Ennél több információt azonban nem áll módunkban adni – tájékoztatta lapunkat Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője.

Jürgen Roth német író 2016-ban megjelent könyvében a nemzetközi szinten ismert bűnöző, Dietmar E. Clodo magyar közszereplőkkel kapcsolatban több súlyos állítást fogalmazott meg.

Így például, hogy a 90-es években Szemjon Mogiljevics (Szeva bácsit a „Vörös Maffia” magyarországi főnökeként tartották számon – a szerk.) megbízásából többször is 10 ezer német márkát adott át Pintér Sándornak, illetve 1994-ben egy akkor fiatal, mára nagy befolyású politikusnak – Orbán Viktorra utalt – egymillió márkát; a pénzátadásokat pedig videóra vette.

A bombagyártás elősegítése miatt tíz évre ítélt, majd az országból kiutasított, nemzetközileg is ismert bűnöző, Dietmar Clodo vádaskodásait az Átlátszó című portál 2017 februárjában közölte azzal, hogy Clodo szerint Pintér Sándor és Orbán Viktor mellett Juszt László riporternek is adott át „kenőpénzt”, a pénzek átadásában pedig Szeva bácsi tolmácsa és titkárnője közreműködött.

A bombagyáros vádaskodását a két politikus képtelenségnek minősítette és visszautasította, míg a televíziós újságíró pert indított a portál ellen és helyreigazítást, valamint ötmillió forintot követelt.

A PestiSrácok.hu értesülése szerint Juszt beadványához csatolta az akkor Moszkvában élő Szemjon Mogiljevics, valamint magyarországi titkárnőjének, egyben tolmácsának írásos tényközlését. Juszt a PestiSrácok.hu-nak szemenszedett hazugságnak minősítette a vele kapcsolatos állításokat.

Mint mondta, soha nem járt Clodo házában, még a bűnöző letartóztatásakor sem, az annak idején hozzá is köthető Kriminális című bűnügyi műsorban is rendőrségi felvételeket használtak. Az egykori televíziós riporter szerint Mogiljevics úgy fogalmazott írásban, hogy „minden, amit Jürgen Roth leír a könyvében, nem felel meg a valóságnak”.

Hozzátette, hogy mivel Juszt Lászlóval személyes ismerősök, nem is lett volna szüksége Clodo közvetítésére. Mogiljevics titkárnője pedig úgy nyilatkozott, hogy ő Szeva bácsi minden hivatalos és magántalálkozóján jelen volt és fordított, ám soha nem találkozott Clodóval, akinek így nem is adhatott át borítékot vagy csomagot – utalt az állítólagos korrupciós pénzekre a vesztegetési ügybe belekevert H. Irén.

Clodo ellen háromszor indult büntetőeljárás Magyarországon. Először Tonhauser László, a szervezett bűnözés elleni szolgálat vezetője fogta el a kilencvenes évek elején német körözésre akkor, amikor Pintér Sándor országos rendőrfőkapitány volt. Másodszor pénzhamisításért, harmadszor bombagyártásért vonták eljárás alá, mindkétszer Pintér volt a belügyminiszter.

Ugyancsak Pintér Sándornak köszönheti – többszörösen is – Portik Tamás és Jakubinyi Róbert, hogy jogerősen elítélték, illetve, hogy az Egymásért-Egy-másért Alapítvány kulcsfigurája ellen jelenleg is három per folyik.

Mindhárman többször is megpróbálták már besározni a jelenlegi belügyminisztert.