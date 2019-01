Németh Szilárd: Magyarországnak meg kell tudnia védeni magát

„Nem bénult meg az ország: de az elhangzó szövegek mégis egyre erőszakosabbak” – mondta a Hír TV-ben a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, a Fidesz alelnöke..

Németh Szilárd a hétvégén ugyan Lengyelországban volt egy első világháborús magyar hős újratemetésén, de azért természetesen követte az itthon zajló eseményeket is.

– Rendkívüli módon készültek a pártagitátorok, hogy nagyot szóljon a hétvégi tüntetés, de ebből sokkal inkább lett egy nagy kudarc, mintsem nagy forradalmi esemény – értékelt a Fidesz alelnöke, aki hozzátette, egyesek azt gondolták magukról, nekik mindent szabad, s ezen felbuzdultak mások is. Ez megengedhetetlen, és bár mindenki kifejtheti a véleményét Magyarországon, de az erőszak ebbe abszolút nem fér bele. Se a fenyegető beszéd, se a konkrét fizikai erőszak– szögezte le Németh Szilárd.

– Mindenütt az a dolga az államnak, hogy a játékszabályokat betartsa és be is tartassa – húzta alá a kormánypárti politikus.

Németh Szilárd arról is beszámolt, hogy már idén látható lesz a haderőfejlesztés eredménye, hazánk a térség legmodernebb haderejét építi.

– A 2010-es kormányváltás lehetővé tette, hogy azok is élvezzék a gazdaság növekedésének eredményeit, akik leginkább megszenvedték az elvtársak korábbi nyolcéves uralmát, és a honvédség ezek közé tartozott – mondta Németh Szilárd. Jóformán szándékosan leépítették a képességeket, laktanyákat zártak be korábban. A valódi változáshoz az kellett, hogy az ország gazdasági helyzete lehetővé tegye a hadsereg fejlesztését– tette hozzá.

– 2015-re sikerült rendbe hozni a gazdaságot, de új szemlélet is kellett a váltáshoz, hisz a magyar honvédség teljes legatyásítását a képességek leépítését, bár a NATO-tagsággal magyarázta Gyurcsány és Bajnai, de ez tudatos leépítés volt, hogy Magyarország minél gyengébb és kiszolgálatatottabb legyen. Ezzel szemben a mi érdekünk, az, hogy olyan ország legyünk, amelyik képes megvédeni magát. Az asszimmetrikus hadviselés, hibrid hadviselés, migráció és terrorizmus egyaránt olyan új kihívások, amikre meg kell tudni felelni – mondta a Hír TV műsorában a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.