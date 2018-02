Nem sikerült lejáratni az Eszterházy tankönyveit

Az új generációs kiadványok célja, hogy kitekintést nyújtsanak a világra

Egyes sajtóorgánumok szerint az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetének földrajzkönyvében Olaszországról a legfontosabb tudnivaló, hogy sok ott a migráns, egy hatodikos irodalomkönyvnek pedig aktuálpolitikai szándékot tulajdonítottak, amely a sarokba szorított Toldi esetében valósult meg. A TanTrend.hu szerint az új generációs tankönyvek egyik célja, hogy az irodalomoktatás során a mindennapi élet jelenségeit az irodalmi művek összefüggéseiben is vizsgálják.

– Az ellenzék folyamatosan botránypolitizálást folytat, kétségbeesetten próbál újdonságként beállítani olyan dolgokat, amelyek évek óta megszokottak, vagy izzadtságszagú kirohanásokkal küzdenek akár földrajzi tényekkel szemben is – mondta lapunknak Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, amikor a napokban megjelent két tankönyvkritikával kapcsolatban kérdeztük.

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetének (EKE OFI) oktatási portálján, a TanTrend.hu-n megjelent szakmai álláspont szerint bár azt írták az egyes sajtóorgánumok, hogy az intézmény földrajzkönyvében Olaszországról a legfontosabb tudnivaló, hogy sok ott a migráns, az igazság az, hogy azért van erről szó, mert Olaszország számára nyilvánvalóan már régóta kihívás a migránsok magas száma.

Arról már nem is beszélve, hogy hat évvel ezelőtt a „menekült” és a „migráns” fogalompár aktuálpolitikai vonatkozása még teljesen más volt, mint ma, viszont már akkor 4,3 millió menekült tartózkodott náluk. A portál beszámol arról is, az adat azért került be a könyvbe, mert ez tényleg egy földrajzi probléma, Olaszország déli csücskének közelsége okozza azt, hogy itt próbálnak meg átkelni az illegális bevándorlók Európába, nem pedig az albán partoknál.

A szakértők szerint arról sem szabad megfeledkezni, hogy az új generációs tankönyvek egyik célja az, hogy projektszemlélettel élve kapcsolódjanak egymáshoz, hogy kitekintést nyújthassanak a világra. Ezt támogatja például az is, hogy egy valós és globális problémát, mint a migráció, földrajzi szemszögből is megvizsgálhatnak a diákok, az adott tárgy szempontjait figyelembe véve.

A másik, kínosan önmaga ellen fordult kritika a hatodikos irodalomkönyvnek tulajdonít aktuálpolitikai szándékot, pedig a kifogásolt részek szintén már a 2012-ben történt átdolgozás előtt szerepeltek a kötetben. A TanTrend.hu szerint az, hogy Toldi sarokba szorított, tehetetlen helyzete erőszakot szül, könnyen párhuzamba állítható a terrorizmus egyik lehetséges kiváltó okával.

Mint írták, ebben kormányzati, aktuálpolitikai szándékot látni kifejezetten paranoia vagy inkább szándékos csúsztatás. Irodalmárok, tankönyvszerzők, szerkesztők egyöntetű véleménye alapján a Toldi kapcsán említett problémafelvetés senkit sem lep meg, aki valaha is foglalkozott irodalomtanítással, ezért az elmúlt hat évben senki nem kritizálta.

Így ugyanis nyilvánvaló lehetőség adódik a mindennapi élet jelenségeit az irodalmi művek összefüggéseiben vizsgálni, sőt ez elemi összetevője mindenfajta irodalomolvasásnak, ugyanis a tanulók számára az aktuális, őket körülvevő világgal való asszociáció természetes folyamat – állapította meg a TanTrend.hu.