„Nem létező színekre festi az országot az ellenzék”

A Vona Gábor által indított videosorozatban olyan problémákra akarnak „válaszokat adni”, amelyek nincsenek, vagy valós értékük folyamatosan csökken. Deák Dániel politológus szerint az „élhetetlen Magyarország” képe és a „kivándorlás foka” nem azonos a választók hétköznapi tapasztalatával. Ez a kampány ezért nem működött már az országgyűlési választások alkalmával sem.

A Figyelő főmunkatársa szerint Vona Gábor arra számíthat, hogy az online tér, a közösségi felületek használatával előbb-utóbb szimpatikussá válhat az LMP és Momentum szavazók között is. Ehhez azonban új üzenet is kellene, ami továbbra sincs. Ehelyett Vona Gábor – és a Jobbik is – több esetben a kormánypártok korábbi üzeneteit és módszereit akarja átcsomagolni. Ilyen volt az általuk indított nemzeti konzultáció, ami azonban tartalma miatt nem tudott sikeres lenni.

Deák Dániel emlékeztetett, a Jobbik hiába rendelkezett még tavasszal is 20 százalék körüli támogatottsággal, Vona Gábor akkori pártelnök népszerűsége ennél alacsonyabb volt. Ezért próbálja saját támogatottságát növelni a párttól elkülönült megjelenéssel. A közmunkásként megmutatkozó Vona Gábor tipikusan azt a képet akarja mutatni a fővárosi szavazóknak, hogy az öltönyös politikus képes lemenni vidékre, és megérti a hétköznapok nyelvét. Deák Dániel ugyanakkor felhívta a figyelmet, nem véletlen, hogy a Jobbik éppen a vidéki hálózatát veszíti el folyamatosan, és onnan lépnek át legtöbben a Mi Hazánk Mozgalomba.

A Vona Gábor által megcélzott tömeg révén azt is célul tűzhették ki, hogy később egy pártok fölött álló személyként térjen vissza a politika élvonalába. Deák Dániel szerint azonban valójában már nincs szó néppártról, ezt pusztán különböző kommunikációs panelekkel igyekeznek eladni a nyilvánosságnak. A néppárti státust azonban semmilyen kutatás nem támasztja ezt alá.

Példaként említette, hogy a Stop-soros törvénycsomag megszavazásánál a Jobbik még igyekezett a megmaradt nemzeti érzelmű szavazótáborhoz szólni, az azóta eltelt időszakban azonban ismét több gesztust tettek az LMP és a Momentum szavazói felé. A politológus úgy látja, a Jobbik ma már tálcán kínálja korábbi szavazót a Mi Hazánk Mozgalomnak.