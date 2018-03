Nem kérnek a zuglóiak a radikális iszlám törvénykezésből, a saríából

A helyiek szerint Karácsony Gergely polgármesterként nem csinált semmit

Komoly felháborodást keltett Zugló-Alsórákos lakói között, hogy szélsőséges eszméket terjesztenek a kerületükben működő Magyar Iszlám Közösségben. Bírálták Karácsony Gergely polgármestert is, aki szerintük hazudott, amikor azt nyilatkozta, hogy az itt élők nem emelték fel szavukat a muszlim központ ellen, hiszen még aláírást is gyűjtöttek.

Példátlannak és felháborítónak nevezte tegnapi sajtótájékoztatóján Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő, hogy az alsórákosi muszlim központban a szélsőséges iszlám alapjaként kezelt saría törvénykezést népszerűsítették.

Mint arról lapunk is beszámolt korábban: a Magyar Iszlám Közösség a helyiek megkérdezése nélkül nyitotta meg és a civilek tiltakozása ellenére működteti vallási központját Zuglóban, a Paskál utcai ingatlant pedig a legnagyobb titokban vásárolták meg. Szatmáry Kristóf elmondta, hogy bár az iszlám közösség vezetője ígéretet tett arra, hogy nem adnak teret szélsőséges vallási vagy politikai nézetek terjesztéséhez, most – alig egy év elteltével – mégis a radikális és embertelen törvénykezésről tartottak előadást.

„Egy vallási közösség a legszélsőségesebb nézeteket terjeszti ma hazánkban, mi, zuglóiak, ebből nem kérünk. A baloldali városvezetés ezzel azonban nem foglalkozik, még azt sem intézte el, amit ígért: egy év alatt sem sikerült térfigyelő kamerákat felszerelni a környékre.” A képviselő aláhúzta: „Magyarországnak nem része a saría és az iszlám sem. És amíg rajtunk múlik, nem is lesz” – mondta.

Hozzátette: arra kéri a kerület baloldali vezetését, hogy hagyjanak fel eddigi tevékenységükkel, amivel hallgatólagosan bátorítást adnak a szélsőséges iszlám terjedésének, és tegyenek lépéseket a helyiek biztonsága megőrzésének érdekében.

A sajtótájékoztatón több kerületi lakos is megjelent, akik a Magyar Időknek felháborodva meséltek arról, hogy Karácsony Gergely polgármesterként „nem csinált semmit az elmúlt négy év alatt, ráadásul akkor is hazudott, amikor azt nyilatkozta, hogy az itt élők nem emelték fel szavukat az iszlám központ ellen, hiszen még aláírást is gyűjtöttek”. A helyiek szerint azonban a városvezetés erre nem is reagált.

A sajtótájékoztató végén szót kért a Hír TV munkatársa, aki kifejtette, hogy ma Magyarországon sok iszlám imahely van, és hazánkban törvény garantálja a vallásszabadságot. A riporter szerint az iszlám békés vallás, „bár az tény, hogy a saría része például a dzsihád is”.

Szatmáry Kristóf válaszában a riportert emlékeztette arra, hogy a dzsihád világszerte számos áldozatot követel, Szaúd-Arábiában akár a nyílt utcán is kivégeznek embereket a saría alapján. A képviselő hangsúlyozta: a magyar emberek nem kérnek az iszlám törvénykezésből.