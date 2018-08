Nem aratott sikert a baloldalon a DK és a Jobbik közeledése

Boros Bánk Levente: Gyurcsány anyagi támogatásában reménykedhetnek Sneiderék

Az MSZP nem működik együtt a Jobbikkal a fővárosban – közölte a szocialisták budapesti elnöke, miután kiderült, hogy Gyurcsány Ferencék az egykori radikális párttal egyeztettek a XV. kerületi időközi polgármester-választásról. Boros Bánk Levente politológus szerint továbbra is identitászavar tapasztalható a Jobbikban, Gyurcsányéknak pedig előnyös, ha sikerül zavart kelteniük az ellenzéki oldalon.

Budapest vonatkozásában az MSZP csak a DK-val, a Párbeszéddel, az LMP-vel és a Szolidaritással hajlandó együttműködni – mondta a Magyar Idők megkeresésére Molnár Zsolt, a szocialisták fővárosi elnöke.

Annak kapcsán kérdeztük a politikust, hogy – mint tegnapi lapszámunkban megírtuk – Hajdu László, a DK országgyűlési képviselője a Jobbik alelnökével, Gyöngyösi Mártonnal tárgyalt kedden a XV. kerületi időközi polgármester-választásról.

Hajdu azt szeretné elérni, hogy a Jobbik is álljon be a függetlenként induló, ám egyértelműen a DK bizalmát élvező Németh Angéla mögé, így csak ő legyen az egyetlen ellenzéki jelölt László Tamással, a Fidesz–KDNP jelöltjével szemben.

Molnár Zsolt a Hajdu–Gyöngyösi-találkozót nem kívánta kommentálni, mondván, az a két párt belügye, azt azonban elmondta, hogy ők is Némethet támogatják. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a baloldal szempontjából Budapesten nem szerencsés módja az együttműködésnek, ha a Jobbik nem indít saját jelöltet.

– Kutatások bizonyítják, hogy ebben az esetben a Jobbik-szimpatizánsok inkább szavaznak a Fidesz jelöltjére, mint a baloldaléra – hangsúlyozta Molnár Zsolt. Közlése szerint a jövő évi önkormányzati választáson az MSZP vidéken nem zárkózik el a Jobbikkal való valamilyen formájú együttműködéstől abban az esetben, ha a párt jelöltje nem szélsőséges, és bírja a helyiek bizalmát.

– Németh Angéla pusztán egy sakkfigura a DK stratégiai játékában, amihez nem szeretnénk asszisztálni. Bár a XV. kerületi alpolgármester függetlenként, civil szervezetek köntösébe bújva indul a városvezetői székért, egyértelmű, hogy a DK áll mögötte, így kizárt, hogy támogassuk – közölte lapunkkal Kanász-Nagy Máté.

Az LMP elnökségének titkára elmondta: amennyiben más pártok jelöltjei is starthoz állnak majd a jelenleg ismert indulók mellett, az LMP rákospalotai szervezete dönt majd arról, hogy támogatják-e másik párt jelöltjét, vagy saját jelöltet állítanak. Kanász-Nagy azt sem zárta ki, hogy távol maradnak a választástól.

– Továbbra is identitászavar tapasztalható a Jobbikban. Bár például Sneider Tamás elnökké választásával próbálnak visszakacsingatni a radikális irányba, de az, hogy leültek a DK-val tárgyalni, azt mutatja, hogy még mindig nem világos az az irányvonal – értékelt a Magyar Időknek Boros Bánk Levente.

A Nézőpont-csoporthoz tartozó Médianéző Kft. ügyvezető igazgatója felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt években – különösen a választásokat megelőzően – már sokan besétáltak Gyurcsány Ferenc csapdájába. Hangoztatta: a többi között a Botka Lászlót miniszterelnök-jelöltként állító MSZP, vagy az LMP is tárgyalt a DK-val, ám április 8-án bebizonyosodott, hogy mindezekből a kezdeményezésekből és együttműködési formákból egyedül Gyurcsány jött ki jól.

– Ahogy már korábban is láttuk, az ellenzéki pártok különböző okoknál fogva az egykori szocialista miniszterelnök kottájából játszottak. Most is úgy tűnik, hogy a belső feszültségekkel terhelt Jobbik nincs tisztában saját értékei­vel és céljaival, s ezért nem tudott ellenállni ennek a halálos ölelésnek – fejtette ki a politológus.

Boros Bánk Levente arra is kitért, hogy Gyurcsányék számára előnyös helyzetet teremt, ha sikerül zavart kelteniük az ellenzéki oldalon. Szerinte minél nagyobb a káosz a különböző pártokban, illetve Gyurcsány minél inkább képes megosztani őket belülről, annál kényelmesebbé válik a helyzete, hiszen a DK mindig is stabilan sorakozott fel az elnöke mögött, belső feszültségek nem jellemezték a pártot.

– Relatív előny ezért a DK szempontjából az, ha az ellenzéki pártok instabilak, a korábbi szocialista miniszterelnök személye egy Jobbik típusú alakulatot különösen könnyen meg tud osztani – fogalmazott a politológus.

Arra is rámutatott, a Jobbikban úgy láthatják, Gyurcsány jelenthet megoldást a nehéz anyagi helyzetükre is, s ez további konfliktusok forrása lehet. Az elemző kitért arra is, hogy a hódmezővásárhelyi forgatókönyvet – miszerint egy civilnek beállított jelölt mögé sorakozik fel az ellenzék – érdemben egyszer lehetett eljátszani.