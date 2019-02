Negyedmilliárd forint adomány érkezett

Hétszázezren csatlakoztak tavaly az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtéséhez, a felajánlott összeg meghaladta a negyedmilliárd forintot. Az adományokból részben az ünnepi programokat finanszírozták, de az összeg 90 százalékát az év közbeni munkára és tucatnyi fejlesztésre költik.

Csaknem 260 millió forint felajánlás érkezett az Ökumenikus Segélyszervezet tavaly év végi szeretet.éhség. elnevezésű országos adventi pénzadománygyűjtésére – közölte tegnap sajtótájékoztatón a szervezet kommunikációs igazgatója.

Gáncs Kristóf elmondta: az akció-­hoz országszerte mintegy hétszázezren csatlakoztak, az 1353-as adományvonalat több mint 406 ezren hívták, ezzel 101,5 millió forintot ajánlottak fel.

Gáncs Kristóf emlékeztetett arra is, hogy csaknem 265 ezer kupont vásároltak az emberek tavaly november 12. és december 24. között a Tesco-áruházakban, ezzel több mint 66 millió forintot adományoztak. Elhangzott: a vállalat évek óta részt vesz a Felhőtlen gyermekkor elnevezésű kampányban is.

Az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója jelezte továbbá, hogy a szeretet.éhség. adománypont 2018-ban is az Adventi ünnep a Bazilikánál rendezvénysorozat részeként nyílt meg, itt 5 millió forint adomány gyűlt össze, míg az Opera által immár hagyományosan, de ezúttal az Erkel Színház előtt megrendezett Diótörő Fesztiválon 324 ezer forintot ajánlottak fel az emberek.

– A segélyszervezet munkáját folyamatosan követő és rendszeresen támogató magánadományozói körből csekkes befizetés és átutalás útján is sokan csatlakoztak az adománygyűjtéshez, emellett sokan választották a honlapunkon elérhető online adományozást is.

Változatos mértékű felajánlások érkeztek a magánszemélyektől, a legkisebb összegektől kezdve a 300 ezer forintos adományokig – tette hozzá. A magánadományozók mellett számos vállalat is csatlakozott az adventi adománygyűjtéshez, a két körből összesen csaknem 92 millió forint érkezett.

A szervezet elnök-igazgatója arról beszélt, hogy a beérkezett adományok 85 százalékát közvetlenül a rászorulókat segítő tevékenységek finanszírozására, hat százalékát a visszacsatolásra és adománygyűjtésre, míg kilenc százalékát az átlátható, szakszerű és fenntartható segítségnyújtás feltételeinek megteremtésére fordítják.

Lehel László hangsúlyozta, hogy a karácsonyi időszakban megvalósított segélyakciókat a beérkező adományok mintegy tíz százaléka fedezte, így a források túlnyomó részét ezúttal is az egész évben működő szociális központjaik működtetésére, fejlesztésére, az év közbeni segítségnyújtásra tudja fordítani a segélyszervezet.

Egyebek mellett új, logisztikai és közösségi feladatokat is ellátó épülettel bővül a debreceni szociális és fejlesztési központ, de fejlesztik az olaszliszkai centrumot is. Berendezik az idén megnyíló kastélyosdombói gyermektábort, továbbá tetőt cserélnek a szolnoki családok átmeneti otthonán is.