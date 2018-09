„Ne csak a leckét tanulják meg, hanem gondolkodni is”

Kásler Miklós: A kormány folyamatosan javítja az oktatás feltételeit

Az idei nemzeti tanévnyitó központi ünnepségét Esztergomban rendezték. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere hangsúlyozta, hogy a kormány folyamatosan javítja az oktatás tárgyi feltételeit, az idei tanévben 190 milliárd forinttal többet költ erre a célra. Az évnyitókat a legtöbb helyen a hétvégén tartják, hétfőn pedig több mint egymillió diáknak kezdődik el az új tanév.

– Ne csak a leckét tanulják meg, hanem gondolkodni is – kérte a diákokat Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a IX. nemzeti tanévnyitón pénteken Esztergomban, majd a tanárokhoz fordulva azt kérte tőlük, hogy mutassanak példát a jövő nemzedékének.

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola ünnepségén arról is beszélt, hogy a kormány folyamatosan javítja az oktatás tárgyi feltételeit, az idei tanévben 190 milliárd forinttal többet költ erre a célra. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az oktatás tartalmát a pedagógusok határozzák meg. – Nemzetünk ismételt felemelkedését várjuk a Nemzeti alaptantervtől. A legkiválóbbak készítették elő a szakmai javaslatokat. Mi észrevételeinkkel, javaslatainkkal, elvárásainkkal, önök erkölcsi támogatással járultak hozzá, így mindnyájan alkotótársak vagyunk – hangoztatta Kásler Miklós, aki arra is emlékeztetett, hogy az elmúlt évtizedek útkeresése után 2010-től kiteljesedett a politikai önállóságunk, 2014-től pedig a gazdasági emelkedésünk. Nemzeti szuverenitásunk tőlünk várja hagyományaink, kultúránk arányos gyakorlását, továbbfejlődésének és virágzásának biztosítását – mondta. – Rajtatok múlik, hogy a napjainkban ismét emelkedő nemzet újra betöltse hagyományos küldetését, a Kárpát-medence népeinek békés együttélését és fejlődését – fogalmazott az emberi erőforrások minisztere.

Erdő Péter bíboros szerint komoly jelentősége van annak, hogy az új tanév egy egyházi iskolában indul. Emlékeztetett arra, hogy a rendszerváltás előtt kivették az egyház kezéből az oktatást, mára viszont kiegészítik egymást az állami oktatási intézményekkel. A világi és egyházi iskolák nem ellenfelei, de még csak nem is versenytársai egymásnak, az a hivatásuk, hogy együttműködjenek a fiatalok érdekében – mondta Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek.

Az ünnepségnek helyet adó Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola fenntartója a Szent Vincéről Nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek rendje. Jelenleg 1150 gyerek nevelkedik és tanul az intézményben az óvodától az érettségiig, csaknem száz pedagógus segítségével. A rend – amelynek fő tevékenységi feladata a betegápolás, a szegénygondozás és a tanítás – az 1920-as években vásárolta meg az iskola telkét, az intézményt pedig 1930-ban adták át.

Az 1948-as államosításkor a nővéreknek el kellett hagyniuk az iskolát és a zárdát. A rendszerváltás után azonban a rend újraszerveződött, és visszatért Esztergomba.

Az új tanév hivatalos megnyitását követően hétfőn reggel nyolc órakor több mint egymillió általános iskolás, középiskolás és szakiskolás diáknak csöngetnek be.