NATO-ellenőrök érkeznek Magyarországra

Szeptembertől gyakorlatoznak a katonáink, mert 1700 követelménynek kell megfelelniük

Hamarosan NATO-ellenőrök érkeznek Magyarországra, hogy megvizsgálják a Magyar Honvédség harccsoportjainak felkészültségét – tudtuk meg tegnap egy hadgyakorlaton. A Bocskai lövészdandár éleslövészettel egybekötött kiképzésén a Krím félsziget elfoglalása előtti helyzethez hasonló szituáció kezelését gyakorolták a katonák.

Harcjárművek, deszantosok, lövészek és mesterlövészek árasztották el a hajmáskéri gyakorlóteret tegnap délután és este, hogy páncéltörő rakéták tűztámogatásával éleslövészettel zajló gyakorlatot hajtsanak végre egy több hónapos NATO-kiképzés befejező szakaszaként.

A sajtó egy szűk körű csoportja a lőállások közeléből nézhette végig az úgynevezett halogató harcot, amelynek során a katonák azt gyakorolták, hogyan tudnak előkészíteni egy átfogó fegyveres támadást egy országot megtámadó szeparatista csapat megbontásával és feltartóztatásával, az előrenyomulásuk megakadályozásával, amíg a szövetségesek teljes harccsoportja elfoglalja a helyét a harctéren az ellenséges betolakodók visszaszorításához.

Lippai Péter ezredes, a hadgyakorlatot végrehajtó Bocskai lövészdandár parancsnokhelyettese az éleslövészet előtt elmondta, a katonák által szimulált történet szerint egy NATO-barát országba egy kisebb egység érkezett az országhatáron túlról, hogy ezt kövesse majd egy reguláris erő támadása. Amikor a konfliktus kiéleződik, a magyar harc­csoport segítségét kérik, hogy küldjön előőrsöt a határra, majd teljes tűzerejével állítsa meg a behatolást.

Ha akarnánk, akkor sem tudnánk elvonatkoztatni attól, hogy az eset kísértetiesen hasonlít a krími konfliktusra, és a NATO az ilyen jellegű közép- és észak-európai hadgyakorlatai­val az orosz fenyegetés elleni védekezésre készül fel. Ez a felkészülés a Magyar Honvédség lövészszázadainak azért is fontos, mert október közepén NATO-ellenőrök érkeznek Magyarországra, és előttük is bizonyítani kell a harckészültség magas szintjét – tudtuk meg Ruszin Romulusztól, a Bocskai lövészdandár parancsnokától.

A dandártábornok elmondta azt is: a NATO-ban 1700 követelménynek kell megfelelnie a katonáinknak, ezért szeptember elejétől mostanáig csaknem kétezer katona gyakorlatozott mintegy ötszáz haditechnikai eszközzel a Bátor harcos elnevezésű kiképzésen. Ennek részeként amerikai, brit, horvát, szlovák egységek is érkeztek Magyarországra, hogy felkészüljünk a szövetségi együttműködésre. Az első század után éleslövészettel egybekötött gyakorlatot hajt végre a lövészdandár második és harmadik százada is, hogy aztán jöhessen a NATO-ellenőrzés.

A tegnapi gyakorlaton egyébként a BTR harcjárművek, a páncéltörő rakéták mellett bemutatkozott a magyar fejlesztésű Gepárd mesterlövészpuska is, amelyet ma már előszeretettel alkalmaz a Magyar Honvédség. A délutáni kiképzés éjszakai lövészettel folytatódott, ami azért fontos, mert a sötétben nemcsak másképp lehet tájékozódni, de a fegyverek hatásos lőtávolsága is változik, és ezt szintén gyakorolnia kell katonáinknak, hogy megfeleljenek a NATO magas elvárásainak.