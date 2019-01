Náci karlendítéssel pózolt Sneider felesége

Esküvőjén is szkinhed nevét, a Royt használta a Jobbik elnöke

Két évvel ezelőtti esküvőjükön többször is náci karlendítéssel pózolt a kamera előtt a Jobbik elnökének felesége. A Hír TV birtokába jutott felvételek szerint Sneider Tamásék lakodalmán rasszista és homofób viccelődések is elhangzottak. Az eseményen jelen voltak a párt vezető személyiségei, köztük Vona Gábor volt pártelnök.

Az ismert hitleri köszöntést mutatta be esküvői fotózásán Szabó Edit Édua, a Jobbik elnökének felesége – derült ki a Hír TV birtokába jutott felvételekből. A két évvel ezelőtti eseményen Sneider Tamás neje, a Jobbiknak dolgozó jogász többször is náci karlendítéssel pózolt a fotósoknak. Az első után jelezte a jelenlevőknek, hogy nem bánta meg a mozdulatot, és férje nyakában ülve még kétszer megismételte azt.

A hírcsatorna által bemutatott felvételeken az is látható, hogy a friss házasok remekül szórakoztak, amikor a lakodalomban egyik barátjuk egy ismert televíziós műsorvezető állítólagos nemi identitásán viccelődött. Miként az illető fogalmazott: „nehéz a hangját utánozni ennek a buzinak”. A nagy sikert aratott előadásában azt is mondta, „a férfi-női kapcsolatnak nem vagyok híve…” A paródiát előadó vendég az afrikai származású Fekete Pákót – ahogy gúnyoson fogalmazott -, Sneider Tamás „kedvencét” is utánozta a jelenlévők nagy elismerésére.

Összeállításában a Hír TV megmutatta a vőlegény esküvői ültetési kártyáját is, amelyen Sneider keresztneve helyett beceneve olvasható. Ismert, a Jobbik elnöke még szkinhedként kapta a Roy nevet, a párttagok pedig a mai napig így hívják egymás közt. Köztudott, Sneider az Eger környéki szkinhedmozgalom tagja volt, 1992-ben felfüggesztett szabadságvesztést is kapott egy cigány férfi megverése miatt. Jelenleg Sneider két fia ellen folyik büntetőper, a fiatalokat közösség tagjai elleni erőszakkal vádolják.

Az egészen egyedire sikerült esküvőn egyébként megjelent a párt vezérkara is, ott volt Vona Gábor akkori elnök, Mirkóczki Ádám pártszóvivő és Szabó Gábor pártigazgató is.

A két évvel ezelőtti lakodalom idején Sneider Tamás a Jobbik frakcióvezetője és az Országgyűlés alelnöke volt, feleségének ügyvédi irodája pedig szerződésben állt a Jobbikkal.