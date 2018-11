Múzeumpedagógiai program indult hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásáért

Múzeumpedagógiai program indult hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásáért, a KultúrBónusz elnevezésű program kísérleti program keretében 6 ezer diák vehet részt múzeumpedagógiai foglalkozásokon – tájékoztatta a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) hétfőn az MTI-t.

Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek elnevezésű projekt az Európai Unió Európai Szociális Alap 2 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A közlemény szerint a KultúrBónusz kísérleti programban 2018 novemberétől 2019 decemberéig az észak-magyarországi és észak-alföldi régiók 40 közoktatási intézménye és 35 muzeális intézménye működik együtt. A program keretében 6 ezer diák vesz részt ingyenesen múzeumpedagógiai foglalkozásokon.

Az általános iskolák 1-4. évfolyamain tanuló diákok számára a program keretében iskolákba kitelepülő múzeumpedagógiai programokat, úgynevezett Bőröndmúzeumot is tarthatnak. A csoportok emellett a múzeumlátogatáshoz kapcsolódóan komplex szolgáltatáscsomagot is igényelhetnek, választhatnak például hideg élelmiszercsomagot, valamint kérhetik a csoport buszos utaztatását is a múzeumba.

Mint írják, a kezdeményezés célja, hogy a múzeumi programokat a közoktatási intézmények tantervhez kapcsolódóan használják fel és a tanulók szabadidős helyszínként is tekintsenek a múzeumokra.

A KultúrBónusz program további célja, hogy az eredmények feldolgozásával a kísérleti program végén javaslatot tegyenek egy olyan országos rendszer bevezetésére, amelynek köszönhetően minden közoktatásban tanuló diák – bizonyos feltételekkel – ingyen vehetne részt a múzeumi programokon – olvasható a közleményben.