Mráz Ágoston Sámuel: Az ellenzék kormányképtelen

Nem állapodtak meg egymással a választási együttműködésről az MSZP–Párbeszéd, az LMP és a Demokratikus Koalíció vezetői a vasárnap délutáni egyeztetésén. Az elemző szerint a pártok már csak úgy tesznek, mintha össze akarnának fogni.

A meghívás, illetve a meghívó személy továbbra is azt mutatja, hogy a legügyesebb politikus az ellenzéki térfélen Gyurcsány Ferenc – jelentette ki Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Mint mondta, ő volt az egyetlen, aki március 15-én, a választás előtt 3 héttel olyat tudott mondani, amely a következő néhány nap eseményeit meghatározta. Ugyanakkor egyik ellenzéki politikus sem gondolkodik az összefogásban, mindenki hamiskártyás, és úgy tesz, mintha össze akarna fogni – mondta a szakember.

Kifejtette: ha minden baloldali politikus összefogna, akkor is kérdéses, meghaladná-e a Fideszt, és arra sincs garancia, hogy baloldal és a Jobbik összefogása elegendő lenne.

Az összefogásnak van ára, hiszen ha visszalép az egyik jelölt más javára, akkor a vesztes jelöltként sem kap töredékszavazatot a választási rendszerben, ha lemond a lehetőségről, és nem indít jelöltet, lemond a töredékszavazatokról is, ami kevesebb mandátumot eredményez.

A másik kérdés pedig az identitásveszteség, hiszen ha az LMP összefog Gyurcsány Ferenccel, akkor az a párt elmúlt 10-12 évét a beárnyékolja és azt üzeni saját választóinak, hogy mindaz, amiről beszéltek, csak aktuálpolitikai érdek volt – mondta Mráz Ágoston Sámuel, és kiemelte, hogy az LMP 2008 körül éppen Gyurcsány Ferenc ellenében szerveződött meg.

Az igazi elárulása a pártnak az lenne, ha megállapodna a DK vezetőjével, ha pedig választási vereséget szenved, akkor identitását, eredetét árulja el, és nem nyer semmit az LMP – emelte ki.

Kitért arra is, hogy a baloldali pártok nem kívánnak a Jobbikkal együttműködni, annak ellenére, hogy Karácsony Gergely korábban azt mondta, az ördöggel is hajlandó szövetkezni. Azóta mintha menekülne saját gondolatától, és most már azt mondja, a Jobbikra leadott szavazat elvesztegetett szavazat – közölte Mráz Ágoston Sámuel, aki szerint a baloldali pártok nem fognak visszalépni a Jobbik javára.

Egy olyan párt, amely elárulja identitását és elveszíti törzsszavazóit, hiába keres új szavazókat, és kudarcra van ítélve. A közvélemény-kutatások által is alátámasztott feltételezés az, hogy a Jobbik nem szerepel jól a választásokon, legfeljebb az ellenzéki pártokkal szembeni elégedetlenség jeleként másodlagos-harmadlagos választásként kerülhet elő – mondta.