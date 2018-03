Morvai Krisztina: Az LMP közvetíthet a Jobbik és a baloldal között

Úgynevezett kétlépcsős együttműködésre készülhet a baloldal és a Jobbik – erről beszélt a Jobbik európai parlamenti képviselője a Híradónak. Morvai Krisztina szerint az összefogásban az LMP lehet a katalizátor. Szél Bernadették ugyanis vasárnap az MSZP-Párbeszéddel és a DK-val, hétfőn pedig a Jobbikkal is egyeztetnek. Így, ha születik megállapodás, akkor Vona Gábor – közvetve – Gyurcsány Ferenccel és a szocialistákkal is együttműködhet. Szél Bernadett szombaton azt is elismerte: azon fog dolgozni, hogy elsimítsa az ellentéteket a pártok között - tudósít a hirado.hu.

Szél Bernadett új időszámításnak nevezte azt, hogy a Jobbikkal, az MPSZ-Párbeszéddel és Gyurcsány Ferenc pártjával is tárgyalóasztalhoz ülnek. Az LMP miniszterelnök-jelöltje szerint – bár még vannak kommunikációs hiányosságok a felek között – az ellenzéki együttműködés ma már nem tűnik lehetetlen küldetésnek.

Gyurcsány Ferenc március 15-én kijelentette: olyat kell tenni, mint még soha, vagyis a Jobbikal is egyeztetni kell. A DK elnöke ennek érdekében vasárnapra minden ellenzéki pártot tárgyalóasztalhoz hívott. A Jobbik szinte azonnal elutasította az ajánlatot – legalábbis formálisan.

Az egykori volt jobbikos szerint, ugyanis a háttérben már zajlik az egyeztetés. Rubi Gergely a Híradónak arról beszélt: a pártok az utolsó pillanatban vissza fogják léptetni a jelöltjeiket, egymás javára.

A Jobbik európai parlamenti képviselője a Híradónak azt is vázolta, hogy szerinte a pártok hogyan akarják lenyomni a szavazóik torkán az együttműködést. Morvai Krisztina úgy fogalmazott: a Jobbik és a baloldal egy úgynevezett kétlépcsős szövetségkötésre készül, amelyben a katalizátor szerepe az LMP-é lesz.

Ebből a tervből szombaton Szél Bernadett nem is csinált titkot, és a jobbikos Dúró Dóra is arról beszélt, hogy hétfőn egyeztetnek az LMP-vel, a tárgyalások menetét pedig szerinte Szél Bernadett pártja határozta meg.

Morvai Krisztina szerint, ha Vona Gábor valóban nem akarna összefogni Gyurcsány Ferenc pártjával és az MSZP-vel, akkor a velük szövetkező LMP meghívására is nemet mondott volna.

Morvai Krisztina hozzátette: Vona Gábornak le kell mondania az LMP-vel való egyeztetést és – mint fogalmazott – abba kell hagynia azt, hogy a bolondját járatja a választókkal – írja cikkében a hirado.hu.