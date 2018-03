Morvai Krisztina: az ellenzéki pártok behódolnak az EU migrációs politikájának

Újra kezdetét veheti a kiszolgáltatottság és a rettegés - figyelmeztetett közleményében Morvai Krisztina, az Európai Parlament képviselője.

„Magyarország 2015-ben már megtapasztalta, mit is jelent az idegenek tömeges bevándorlása hazánkba. A magyar emberek erőteljes tiltakozására a jelenlegi kormány szembe mert szállni az Európai Unió azon követelésével, hogy fogadjuk be a migránsokat. Lezártuk előlük határainkat. De milyen is volt az az időszak, amikor a kiszolgáltatott embereknek folyamatosan rettegniük kellett a saját otthonaikban a betolakodóktól? Hallgassuk meg Juci nénit, egy asszonyt a sok magyar vidéki lakos közül, aki megtapasztalta mit is jelent ”bevándorlóországban„ élni! Most az ellenzéki pártok azt mondják, ”helyre akarják állítani kapcsolatainkat Brüsszellel„.

Ez lefordítva annyit jelent: behódolnak az EU migrációs politikájának. Újra kezdetét veheti a kiszolgáltatottság és a rettegés. Április 8-án még dönthetünk: csak egy rossz emlék lesz az, ami Juci nénivel és sok más magyar emberrel történt 2015-ben vagy a mindennapjaink része?” – írta Morvai Krisztina.

Morvai Krisztina és Almási Lajos dokumentumfilmje Dél-Magyarországról, a migráns beáramlás idején: