Morvai Krisztina: az ellenzéki összefogással célozza meg újra a hatalmat a „Gyurcsány-banda”

Az egykori radikális párt útvesztéséről, az április 8-i választás jelentőségéről és arról is beszélt Morvai Krisztina a 888.hu-nak adott rendhagyó interjújában, hogy mi az, amit nem lehet szó nélkül hagyni.

A ma már független Európai Parlamenti képviselőnek elmondása szerint az volt eredetileg szimpatikus az akkori radikális pártban, hogy meggyőződése szerint a párt korábbi, 2009-es európai parlamenti programja foglalja össze azokat az értékeket és elveket, amelyeknek ő maga is kialakítója volt, s amelyek számára rokonszenvesek és fontosak. A két fő pillér a „Magyarország a magyaroké!” és a „Pénz- és profitközpontú gondolkodás helyett emberközpontú és közösségközpontú döntéshozatal!” volt.

Morvai Krisztina úgy gondolta, hogy szükséges egy még határozottabb nemzeti kiállás a magyar föld védelme, a kisgazdák, kisvállalkozók, munkavállalók érdekeinek védelme mellett.

Megtapasztalva a balliberális oldal 2002 és 2008 közötti kirívó súlyú emberi jogi jogsértéseit, amelynek csúcspontja 2006 ősze volt, úgy gondoltam, hogy meg kell akadályozni, hogy ezek az erők bármikor is visszatérjenek Magyarországon a hatalomba. Megemlíteném még célként az elszakított területen élő magyarok jogainak és érdekeinek hatékonyabb és határozottabb védelmét. Úgy érzem, hogy ebből a programból Magyarország sok mindent megvalósított mára – mondta a politikus.

Morvai Krisztina a portálon olvasható beszélgetés során elmondta, hogy soha nem volt és nem is lesz semmilyen párt tagja. Kifejezetten független személyiségnek tartja magát, nem tudja alávetni magát a pártfegyelemnek vagy pártinstrukcióknak. Most is örül annak, hogy a Jobbikkal kötött megállapodás alapján kizárólag saját lelkiismeretének van alárendelve képviselői munkája során.

A politikus-asszony számára igen nagy rejtély, hogy mi is történt a Jobbikkal.

Visszaemlékezése szerint körülbelül 2012-13-ig volt ráhatása a párt politikájának és tevékenységének alakulására. Már ekkor is azt tapasztalta, hogy a Jobbik lemond azokról a tervekről, amelyek annyira fontosak és ígéretesek voltak számára 2009-ben. Ide tartozott például helyi termelői piacok szervezése országszerte, a magyar föld fokozott védelme, a magyar kisvállalkozók erősítése helyi szinten – és általában a „globalizáció helyett lokalizáció” elvének megfelelően a helyi közösségek szervezése és erősítése, a Jobbik mozgalmi jellegének megfelelően. A nagy tervek közé tartozott még a kiszolgáltatott munkajogi helyzetben lévő munkavállalók jogi segítségének megszervezése és számos hasonló fontos dolog.

– Ezekben az években már rendszeresen olyanokat hallottam, hogy: „ezek nem egy politikai párt feladatai…” 2014-től aztán semmiféle kapcsolatom nem maradt a párttal, Vona Gáborral gyakorlatilag semmiféle érdemi beszélgetésre nem volt lehetőségem, de másokkal sem a vezetők közül. Egyre nyomasztóbbá vált számomra, hogy a párt irányvonalát nincs lehetőségem befolyásolni, ugyanakkor mindenki a Jobbikkal azonosít, és ezért személy szerint is felelősséget kell éreznem az egyre furcsábban alakuló helyzetért. Ez mostanra csúcsosodott ki, különösen a hódmezővásárhelyi választás után – tette hozzá Morvai Krisztina.

– Mint ismeretes – folytatta az EP-képviselő – a Jobbik által felkarolt Márki-Zay Péter kampányát a Jobbik pénzéből és munkájával támogatták. Az egész dolog a Jobbik ötlete volt. A győzelmet követően „hálából” a megválasztott polgármester azonnal egy szocialista alpolgármestert választott, majd ellátogatott – nem Toroczkai László ásotthalmi polgármesterhez, aki ugyanabban a megyében van, hanem – Botka Lászlóhoz, a szegedi szocialista polgármesterhez és ünnepélyesen átvette tőle az Európai Unió zászlaját – emlékeztetett a február 25-ét követő eseményekre Morvai Krisztina.

A politikus biztos benne, hogy országos szinten ugyanez lehet a helyzet. Összefogás a baloldali pártokkal (nyíltan vagy titokban), majd pedig annak elviselése, hogy az egykori szemkilövető csapat teljes mértékben háttérbe szorítja a Jobbikot.

– Erősen az az érzésem, hogy Gyurcsány és bandája (a mai MSZP és DK) a Jobbik hátán akar visszakerülni a hatalomba

– hangsúlyozta Morvai Krisztina, aki szerint ennek az elképzelésnek köszönhető például Heller Ágnes és más, hasonló személyiségek hirtelen lelkesedése a Jobbikért.

Elmondása szerint ezt már ő nem tudja elviselni.

– A Jobbik honlapjain és Facebook-oldalain nyíltan arra biztatja a választóit, hogy a www.kireszavazzunk.hu oldalon található információknak megfelelően a „legesélyesebb ellenzéki jelöltre” szavazzanak. Ez magyarra lefordítva annyit jelent, hogy adott esetben a jobbikos érzelmű választópolgárt arra kérik és biztatják, hogy szavazzon a DK-MSZP jelöltjére – hívta fel a figyelmet a politikus.

– Ezt az árulást nem tudom szó nélkül hagyni – tette hozzá.

– Ne vegye senki rossz néven, de azt, hogy kire szavazok, magánügynek tekintem. Szerintem nem túl nehéz kitalálni

– mondta kissé sejtelmesen, de határozottan a 888.hu-nak Morvai Krisztina

Morvai Krisztina az interjúban beszélt az április 8-i választás tétjéről is.

Elmondta, azt, hogy az ember melyik magyarországi pártot látja „a legkorruptabbnak és legbotrányosabbnak”, attól függ, hogy melyik tévécsatornát nézi, és mely újságokat olvassa. Ebben a témakörben a legfontosabb feladatnak így, néhány nappal a sorsdöntő választás előtt azt tartja, hogy a választópolgár a híreket követő megdöbbenése után feltegye magának a következő kérdést:

még ha igazak is ezek a vádak és botrányok, az adott párt alkalmas-e arra, hogy az országot és a nemzetet vezesse, irányítsa itthon, az Európai Unióban és a világban?

Követelni kell a korrupciós és botrányos helyzetek és ügyek kivizsgálását és korrigálását, és a jövőre nézve a pártok megtisztulását.

– Ugyanakkor még egyszer hangsúlyozom: most, a sorsdöntő választás előtt arra kell tudnunk válaszolni, hogy mely párt alkalmas az ország vezetésére – mondta Morvai Krisztina, aki hozzátette, hogy

ezt tartja a fontosabb szempontnak, nem annak patikamérlegelését, hogy melyik pártnak van több korrupciós vagy egyéb botrányos ügye.

