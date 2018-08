Modern menzaközpont látja el Miskolcot

Nyolcezer miskolci gyereknek kerül az eddigieknél jobb, egészségesebb, ízletesebb étel a tányérjába a menzán. A borsodi megyeszékhelyen tegnap átadták az ország egyik legkorszerűbb főzőkonyháját. A nagyváros iskolai közétkeztetését megújító beruházás 300 millió forintba került.

A modern – az európai uniós és a hazai szabványoknak egyaránt megfelelő – főzőkonyha a GasztVitál Csoport beruházásában a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium területén épült fel. Az új létesítmény legnagyobb kihasználtsága esetén tízezer gyermek ellátására képes, de indulásakor egyelőre napi nyolcezer kis- és nagy diákot lakatnak jól az ott készített ételekkel.

A GasztVitál Csoport tavaly áprilisban vette át a miskolci közétkeztetést, és azóta összesen 370 millió forintot költött arra, hogy a helyi 101 tálalókonyha és a négy főzőkonyha közül minél több megújuljon. Mind közül a legjelentősebb beruházás a most átadott diósgyőri főzőkonyha. Országszerte a cég főzőkonyhái naponta 40 ezer adag ételt készítenek, és ezeket 130-nál is több intézményben szolgálják fel.

A vállalat az iskolás gyermekek szüleit is bevonja értékelési rendszerébe; számukra a honlapukon teszik elérhetővé a legfontosabb információkat, és rendszeresen – évente két alkalommal – szerveznek nekik kóstolási próbahetet minden intézményben. A menzákon a diákok véleményét is kikérik kérdőíveken, illetve digitális formában, valamint olyan intézmények is vannak, ahol úgynevezett élménydobozokban gyűjtik a menüvel kapcsolatos észrevételeket.

A közétkeztetők most azt tervezik, hogy a SOTE dietetikai tanszékének hallgatóit is bevonják a külső minősítésük folyamatába annak érdekében, hogy a felmérések és az értékelések szakmailag is a leghitelesebbek legyenek.