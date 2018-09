Mobilapplikációval jelzik a szabad parkolóhelyeket a Belvárosban

Már 135 belvárosi parkolóhely elérhetősége követhető nyomon egy új mobilapplikáció segítségével – jelentette be tegnap az V. kerület polgármestere a fejlesztés bemutatására rendezett budapesti sajtótájékoztatón. Szentgyörgyvölgyi Péter közölte: amellett, hogy a program folyamatosan feltünteti a kerületben található szabad parkolóhelyeket, el is navigálja oda az autósokat. – A telefonos alkalmazással ­várhatóan csökkenni fog az átmenő forgalom a Belvárosban, hiszen annak 30 százaléka jelenleg abból adódik, hogy a járművezetők parkolóhelyet keresnek, ami esetenként 15-20 percig is eltarthat. Ez a jellemzően szűk utcákban nemkívánatos zaj- és légszennyezést, valamint stresszt is okoz – fejtette ki a fideszes politikus.

Tájékoztatása szerint a kísérleti – úgynevezett pilot – szakaszban lévő projektet pusztán a parkolási bevételekből fedezni tudják, és ha az év végéig tartó tesztelést követően is sikeresnek minősítik, akkor Budapest egész területén szorgalmazzák annak kiépítését. A polgármester úgy tájékoztatott: a témában kitöltött több ezer kérdőívből kiderült, hogy a belvárosi lakosok 42 százaléka használná szívesen az alkalmazást.

Király István, a Vodafone Zrt. vezérigazgató-helyettese azt hangsúlyozta, hogy műszaki ismeretektől függetlenül bárki használhatja a fejlesztés eredményeit. – Az egyszerre kis mennyiségű információ átvitelére épülő rendszerrel nagy koncentrációban lehet kiszolgálni a felhasználókat, akár több tízezer autóst is egy cellán belül – tájékoztatott a szakember. Szavai szerint a technológia központi eleme egy kis méretű henger, amelyet a parkolóhely alatt, a földben helyeznek el.

– Ebben egy modul biztosítja a kommuniká­ciós részt, a magnetométer pedig foglalt jelet ad, ha felé kerül egy fémtárgyként észlelt autó. A szerkezet tartós elemmel működik, amely öt évig képes azt energiával ellátni, így nem kell áramot vezetni az adott helyszínhez – számolt be róla a vezérigazgató-helyettes, aki arra is kitért: az applikációban egy tájékoztató segítségével megnézhető, hogy mennyibe kerül a parkolás, mi a maximális parkolási idő, és a fizetési tranzakciót is el lehet intézni az alkalmazással.