Mirkóczki Ádám: Hazudik az államtitkár

Másokat vádolnak, miközben ők nem mondanak igazat

Dömötör Csaba hazudik! – kiabálta Mirkóczki Ádám, a Jobbik képviselője a múlt héten, amikor az államtitkár parlamenti felszólalásában felidézte az ellenzéki politikus, illetve Sneider Tamás pártelnök korábban tett kijelentéseit. Az nem derült ki, hogy Mirkóczki szerint mi nem volt igaz a Dömötör Csaba által mondottakban, az viszont tény: a jobbikos politikust egy évvel ezelőtt hazugságon kapta a hazai sajtó.

Hazugsággal vádolta meg Dömötör Csabát, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkárát Mirkóczki Ádám, a Jobbik képviselője. Az ellenzéki politikus a parlament múlt heti plenáris ülésén kiabált oda az államtitkárnak, aki épp Mirkóczki kérdésére válaszolt. – Képviselő úr! Ha összerakjuk a kijelentéseiket, akkor önök szerint a magyaroknak nincs véleményük, ezt ön mondta! Három forintért bármire képesek, ezt is ön mondta! És egyébként is szolgalelkűek, ezt pedig a pártelnök mondta – fogalmazott Dömötör, mire Mirkóczki azt kiabálta: „Megint hazudsz, mert nem pontosan idézel!”

A kormánypárti politikus felszólalásában arra utalt, hogy amikor Mirkóczkit szeptember végén az Azonnali.hu egy videóinterjúban arról kérdezte, hogyan váltaná le pártja a kormányt, akkor azt válaszolta: „Amíg a társadalomnak van egy jelentős része, aki még arra sem veszi a fáradságot, hogy A vagy B véleményt képviseljen mondjuk négyévente, addig nagyon nehéz. Van egy másik társadalmi réteg, ami meg igazából pénzkérdés. Szomorú ezt mondani, de valójában úgy néz ki ez a történet, hogy sok százezer ember, akitől akár három forinttal többet kap, akkor odateszi a voksát.”

Az államtitkár erre utalt a parlamentben, illetve arra, hogy Sneider Tamás pártelnök már szinte kommunikációs elemként használja a magyarságra a szolgalelkű kifejezést. Az külön érdekesség, hogy nemrég a marxista–leninista filozófusból Vona Gábor támogatójává avanzsálódott Heller Ágnes is pont a magyarok szolgalelkűségéről értekezett a The New York Times hasábjain.

Miközben a Jobbik előszeretettel nevez hazugnak gyakorlatilag bárkit, a párt tagjai közül például maga Mirkóczki sem mondott igazat, amikor előkerült egy antiszemitizmusra hajazó rádióműsor. Emlékezetes, Apáti István még 2011-ben adott interjút a Szent Korona Rádiónak, ahol arról beszélt, hogy „nyilván a zsidó gazdasági és politikai befolyás azért juthatott idáig, mert húsz éven keresztül a Jobbikot leszámítva az összes politikai párt meg az összes kormány ehhez asszisztált”.

Mirkóczki azzal érvelt, hogy az ominózus rádióműsor éppen akkor volt, amikor Simon Peresz kijelentette: több országot, köztük hazánkat is felvásárolják kilóra. A szóvivő szerint Apáti nem a zsidó embereket ítélte el, csak Pereszt. Érvelése azonban sántított, mivel Simon Peresz emlékezetes kijelentései még 2007 októberében hangzott el. Mirkóczki akkor úgy fogalmazott: „Ha így is van, jóval később derült ki.” Ez viszont már csak azért sem igaz, mert már akkor cikkezett róla a magyar sajtó.