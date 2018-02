Mintegy 2500 pályamű érkezett a Magyar Közút rajzpályázatára

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tavaly ősszel meghirdetett országos gyermekrajzpályázatára több mint 2500 pályamű érkezett, amelyből a zsűri összesen 164 rajzot díjazott.

A kategóriagyőztesek fődíjként egy-egy osztálykirándulást nyertek a társaság kiskőrösi Úttörténeti Múzeumába. A kirándulást az 1-2. osztályosok közül Vadasi Norbert nyerte Az utak jutalma című munkájáért, a 3-4. osztályosok közül Mészáros Álmos az Útfenntartás télen-nyáron című rajzáért, Keszei Levente az 5-6. osztályosok versenyében Az álomút életre kelt című alkotásáért, Kovács Fanni pedig a legnagyobbak között On the way című rajzáért.

A gyógypedagógiai vagy speciális fejlesztő iskolába járó, 1-8. osztályos, sajátos nevelési igényű gyermekek kategóriájában Magyar Alexandra vihette haza a díjat a Hosszú út az őszi időben című alkotásáért. A nyereményeket hétfőn kapták meg a díjazottak – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az MTI-vel.

A vállalat ötödik alkalommal írta a ki a versenyt általános iskolás gyermekek számára. A zsűri törekedett arra, hogy olyan alkotásokat díjazzon, amelyek ténylegesen a közúttal, útépítéssel, az út és környezet kapcsolatával foglalkoznak de megjelenik bennük az egyediség és az önálló véleményalkotás is.

Idén a legjobbnak ítélt 33 pályaművet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Facebook-oldalán közönségszavazásra bocsátotta. A legtöbb, mintegy tízezer szavazatot Preil Benedek Gyerekszemmel a közúton című alkotása kapta, nyereménye szintén egy osztálykirándulás a kiskőrösi múzeumba.

Minden díjazott alkotás egy évig látható lesz a nyertes gyermek iskolájához legközelebb eső közúti mérnökség útellenőr autóján is. A zsűri mindezeken felül egy különdíjat is odaítélt a Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola rajz szakkörösei részére, akik egy leporelló formájában küldték meg pályázati anyagukat. Jutalmuk egy 40 főre szóló belépőjegy az Úttörténeti Múzeumba.