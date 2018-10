Mindenütt megdolgoznak a falvak megmaradásáért

Nagypáli duplázta a lélekszámát, Komlóskán a lassabb fogyás is eredmény

Vissza nem térítendő támogatásokkal, adókedvezményekkel és ingyentelkekkel csábítják a falvak a családokat – derült ki össze­állításunkból. Akad, ahol ezt sikerrel teszik, máshol éppen a fejlesztési kísérlet kötötte gúzsba a települést. Azt azonban mindenhol vallják: csak akkor lehet növelni a lakosságszámot a falvakban, ha javítják az életminőséget.

Kétmillió forint vissza nem térítendő támogatással segíti a Kelet-Mecsek lábánál fekvő Ófalu azokat, akik lakhelyül választják az alig több mint háromszáz fős, zömmel német nemzetiségiek lakta Baranya megyei kis falut – erről adott hírt a Pécsistop.hu. A rendelet szerint helyi önkormányzati támogatásban azok a beköltözők vagy helyben tartósan letelepedők részesíthetők, akik házastársak, élettársak vagy gyermeket egyedül nevelő szülők, munkahelyük és megélhetést biztosító jövedelmük van, és a helyi önkormányzatnak nem tartoznak.

Bechli Erzsébet az internetes portálnak úgy fogalmazott: nem szeretnék megvárni, amíg elnéptelenedik a település, ezért hozták a döntést.

– Tavaly és idén is már három-három családot tudtunk így támogatni, és a segítséget eddig még senkitől sem kellett visszakérni – hangsúlyozta a polgármester. Ennek talán az is lehet az oka, hogy mielőtt valakinek támogatást adnak, igyekeznek felmérni, van-e reális esély arra, hogy az illető be is tartja-e a szerződésben foglaltakat.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Komlóska első embere szerint három dolog kell ahhoz, hogy egy falu megmaradjon: minőségi munkahely, lakhatás és szórakozás.

– Bár igyekeztünk ezek közül helyben mindent megvalósítani, a minőségi munkahely megteremtése önerőből nem megy. A baj az, hogy a megyei jogú városok szinte valamennyi vállalkozást, befektetőt magukhoz szippantanak, és akár száz kilométeres távolságból szállítják a munkaerőt vagy munkásszállókat építenek nekik. Pedig osztrák vagy svájci mintára a falvak közelébe is kellene vállalkozásokat telepíteni – jegyezte meg Köteles László, az alig több mint kétszáz lelkes, részben ruszinok lakta falu első embere.

Fontosnak nevezte azt is, hogy a falvakban a munkahely, az egészségügyi ellátás és az iskola mellett legyen bölcsőde és óvoda is, hogy a gyerekek helyben maradhassanak és az anyák is el tudjanak helyezkedni. Szavai szerint ezeket központi segítség nélkül nehéz vagy lehetetlen megvalósítani.

– A lakhatást úgy próbáljuk segíteni, hogy lehetőség szerint ingyentelkeket adunk a letelepülni szándékozó családoknak, illetve támogatást az építkezéshez. Emellett az is megoldás lehetne, ha szociális bérlakásokat tudnánk építeni, ahová bátran vállalhat gyereket egy fiatal pár – tette hozzá. Kiemelte azt is, hogy Komlóskán nem vetnek ki helyi adókat, és mindenféle támogatást igyekeznek megadni a helyieknek, ami a falu erejéből telik.

– A legnehezebb talán a szórakozási lehetőségek biztosítása, pedig az is nagyon fontos a fiataloknak. Rendezvényeket a civil szervezetekkel, vállalkozásokkal közösen próbálunk szervezni – emelte ki. Hozzátette: az erőfeszítések ellenére is csak lassítani tudták a falu lélekszámának csökkenését, de már ezt is komoly eredménynek tartja.

Az 1996-ban még 271 lelkes Nagypáliban – talán Zalaegerszeg közelsége miatt is – sikerült megduplázni a falu lélekszámát, ahol most több mint 550-en laknak. Köcse Tibor polgármester azt mondta: amikor több mint húsz éve átvette a település vezetését, helyzetelemzést végeztek, és igyekeztek megfelelő következtetéséket levonni, hogy azok alapján működő koncepciót tudjanak alkotni. A legfontosabbnak a közép- és hosszú távú tervek elkészítését tartotta, amelyeket rendszerbe kellett szervezni.

– Először ki kellett dolgozni, hogy miként fogjuk gazdaságilag működtetni a települést, és ehhez az akkori fejkvótarendszerhez igazodva a falu lélekszámát kellett növelni. Olyan tisztességes, becsületes embereket próbáltunk a településre csábítani, akiknél a gyerekvállalás napirendi kérdés. Olyan életfeltételeket kellett teremteni, amelyek felveszik a versenyt a városokkal is – itt főként az aszfaltozott utakra, az internetre vagy éppen a környezetvédelmi szempontokra kell gondolni. Továbbá olyan arculatot kellett kialakítani, amiért szeretnek hazajönni az emberek. Ez sikerült, mert ide tényleg visszavágyik mindenki, az is, aki korábban elköltözött – mutatott rá Köcse Tibor.

A bővülés érdekében nagyon sok ingatlan- és infrastrukturális fejlesztést indítottak el, és ahogy jöttek az eredmények, arra már mindenki felfigyelt.

– Nálunk most már az a baj, hogy szinte nincs a piacon reális áron megvásárolható ingatlan, ezért bérlakásprogramot indítunk a fiataloknak, hogy tudjanak saját házra spórolni – közölte Nagypáli első embere.

Az elmúlt évtizedekben több helyen is próbálkoztak azzal, hogy ingyentelekkel csábítsák a településre az embereket. A Somogy megyei Ecsenyben még Máj Péter polgármestersége idején az elsők között tettek erre – mint utóbb kiderült – sikertelen kísérletet. Kőkuti István, a falu mostani vezetője a régmúltról annyit mondott, hogy az elgondolás jó volt, de a kivitelezés nagyon rosszul sikerült.

– A gond az volt, hogy túlnyomórészt spekulánsok éltek a lehetőséggel, és nagyon sokan hatalmas jelzálogot vettek fel az ingyentelkekre, amelyek most üresek és gazosak, a tulajdonosok eltűntek. Ezeknek az ingatlanoknak soha nem lesz valódi tulajdonosuk, mert eladhatatlanok. Van olyan telek is, amelyikre 800 millió forintos iparűzésiadó-tartozás van bejegyezve.