Minden tizedik baleset oka az ittas vezetés

A múlt évhez képest jelentősen, négy százalékkal nőtt a közúti balesetek száma. A rendőrség adatai szerint idén szeptemberig összesen 12 576 esetet regisztráltak hazánkban, ezek tíz százalékának a hátterében az ittas vezetés áll. Az illuminált sofőrök többsége személyautóval, összesen 620 alkalommal okozott balesetet. A motorosok az év első felében mindössze 24, míg a segédmotorosok 63, a kerékpárosok pedig 150 alkalommal voltak alkohollal befolyásolt főszereplői a baleseteknek. Idén egyébként kiugróan magas a közúti szerencsétlenségek száma is: őszig közel félezren vesztették életüket.

A sérüléssel járó közúti balesetek több mint 30 százalékát a gyorshajtás, negyedét az elsőbbségi jog figyelmen kívül hagyása okozza, de kanyarodáskor és a nem megfelelő követési távolság miatt is gyakoriak a karambolok. A balesetek számának növekedése miatt a rendőrség is lépett: ősz elején jelentették be, hogy kénytelenek szigorítani az ellenőrzéseken.

– Az elmúlt időszakban jelentősen csökkent a közlekedők jogkövetési hajlandósága: a baleseti számok nőttek. Az előre bejelentett, jól látható módon végzett ellenőrzések nem jelentenek általános visszatartó erőt – fogalmazott az Országos Rendőr-főkapitányság. A hatóság szerint a közlekedők egy része csak addig tartja be a szabályokat, amíg úgy érzi, hogy a rendőrség látóterében van.

A közlekedési helyzet javítása és a balesetek számának csökkentése érdekében a rendőrség a jogszabályok által biztosított keretek között kibővíti az ellenőrzési módszereket és a bevethető eszközök körét is. Ez azt jelenti, hogy a jövőben akár rejtve is használnak egyes készülékeket az ellenőrzéshez.

A hatóság szerint a járművezetőknek és az utasoknak is felelősséget kell vállalniuk azért, hogy a közlekedési mutatók javuljanak.

– Az utasoktól is elvárható, hogy az egyes kiemelt jogsértések elkövetésekor – mint az ittas vagy bódult állapotban vezetés, sebességtúllépés, kézben tartott mobiltelefon használata – saját biztonságuk érdekében felhívják a járművezető figyelmét a jogkövető magatartásra – mutatott rá a rendőrség.