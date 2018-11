Minden megsemmisült a DK leégett Teréz körúti irodájában

A DK irodáiban lényegében minden megsemmisült a szombati épülettűzben a párt vezetőinek elmondása szerint, így a könyvelésük s a közvetlen főpolgármester-választásért, valamint az európai ügyészség felállításának érdekében gyűjtött összes aláírásuk. A katasztrófavédelem vizsgálja, hogy a kigyulladt földszinti szagelszívó okozta-e a tetőtéri tüzet is.

Gyakorlatilag minden megsemmisült a Demokratikus Koalíció központi irodáiban a szombati épülettűzben – jelentette be a párt ügyvezető alelnöke, Molnár Csaba az épület előtt tartott sajtótájékoztatón, miután a párt néhány tagja felmehetett a kiégett tetőtéri irodákba.

A politikus elmondta: az eszközeik és használati tárgyaik vagy elégtek, vagy a lezuhanó gerendáktól, illetve az oltóvíztől semmisültek meg. Az EP-képviselő közölte: még mindig csak annyit tudnak, hogy az épület alsó szintjén és az ötödik emeletén is kiütött egy-egy tűz, de a tűzoltóság egyelőre nem tudja megmondani, hogy van-e összefüggés a két eset között. A DK által kezelt adatbázisokat és személyes adatokat nem az épületben lévő szervereken tárolták, ezért azok biztonságban vannak, a könyveléseik és irataik azonban megsemmisültek. Hozzátette: az Állami Számvevőszék munkatársai éppen a múlt héten kértek iratokat tőlük, azokat már átadták. Szintén elégett az összes, a közvetlen főpolgármester-választásért, valamint az európai ügyészség felállításának érdekében gyűjtött aláírásuk is – jelentette be.

Molnár Csaba köszönetet mondott azoknak az ellenzéki pártoknak, amelyek felajánlották, hogy megosztják velük irodáikat, de nem élnek a felajánlással, mert nem férnének el. A DK központja több mint harminc alkalmazottnak adott helyet, ők átmenetileg a Képviselői Irodaházból, illetve otthonról folytatják munkájukat, amíg nem találnak új épületet, amit ki tudnak bérelni – mondta. Mint lapunk is beszámolt róla: az MSZP és a Magyar Liberális Párt ajánlotta fel a DK-nak, hogy használhatják az irodáikat.

Gréczy Zsolt, a DK parlamenti képviselője, frakciószóvivője az Atv.hu-nak úgy nyilatkozott: „Rengeteg személyes holmi veszett oda, családi fényképektől iratokig, számítógépek, a párt összes molinója, amelyekkel rendezvényeken képviseltük magunkat, odaveszett a sajtóiroda, a sajtóterem, az összes tárgyaló, és mint említettem, rengeteg személyes holmi, úgyhogy jelenleg próbáljuk rendezni a viszonyokat.”

Kolozsi Péter, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője hétfőn az MTI-nek arról beszélt: ahogy egyes sajtótudósításokban szerepelt, a tűzoltókat valóban egy lángoló szagelszívó miatt riasztották az épülethez, csakhogy nem a DK-irodába, hanem a Teréz körúti épület földszintjén lévő étteremhez.

A tüzet eloltották, ekkor kapták a riasztást, hogy lángol az épület tetőszerkezete.

Egyelőre vizsgálják, hogy a két tűzeset között van-e összefüggés.