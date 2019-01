Minden eresztékében recseg-ropog Nagy-Britannia

Autóba rejtett bomba robbant Észak-Írországban. Két évtized béke után újra fegyveres konfliktus alakulhat ki az ír katolikusok és a Londonhoz hű protestánsok között a Brexit miatt. Az elkövetők az Írország és Észak-Írország egyesüléséért küzdő csoport az új IRA, vagyis az Ír Köztársasági Hadsereg tagjai lehettek. Földi László, biztonságpolitikai szakértő az ECHO TV Heti terror című műsorában úgy fogalmazott: minden olyan élethelyzetet, amikor terrorral találkozunk, komolyan kell venni.

Földi László lehetségesnek tartja, hogy újabb támadás lesz. A probléma gyökere és lényege, hogy a biztonságot globálisan kell kezelni – tette hozzá. Nem szabad elfelejteni, hogy a különböző jelenségek mögött, melyek a biztonság ellen hatnak vagy a nyugalmat és békét támadják, globális problémák jelennek meg – fogalmazott. Hozzátette: egy fölbolydult Európában napirenddé válnak az erőszak formái. Minden olyan feszültség, mely a mélyben, ideig-óráig nyugalmi állapotban van föl fog törni, mert a hangulat és az egész globális biztonság problémája filozófiailag és operatív értelemben is átalakult – fejtette ki.

Gantner Barnabás azon kérdésére, mennyire kell komolyan venni egy ilyen szervezetet Horváth József, biztonságpolitikai szakértő úgy reagált: abszolút komolyan kell venni. A terrorakció elkövetési módja megegyezik a régi IRA módszerével. Autóba rejtik a pokolgépet és értesítik a rendőrséget, hogy az áldozatok lehetőleg katonák vagy rendőrök legyenek.

Horváth József hozzátette: Nagy-Britanniában, mely az Unió egyik meghatározó ország volt, a Brexit-folyamat kapcsán megindult a bizonytalanság. Ez akár egy hasonló terrorakcióhoz is vezethet. Emellett parlamentáris keretek között Skócia is megpendítette már azt, hogy kiválnának Nagy-Britannia keretei közül. Minden eresztékében recseg-ropog Nagy-Britannia és ez azért is fontos, mert ez a fajta bizonytalanság átgyűrűzik egyik európai országból a másikba. Ennek a végkifejlete megjósolhatatlan – emelte ki.

