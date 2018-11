Minden állampolgárnak jelentenie kellene, ha parlagfüves területet lát

A pollenszezon a szokásosnál két héttel korábban kezdődött a meleg és száraz időjárás miatt

Minden negyedik magyar allergiás a parlagfűre, így évről évre ugyanazokkal a tünetekkel kell megküzdenie. A pollenszennyezést a hatóságok is igyekeznek folyamatosan visszaszorítani, ám ahhoz, hogy hazánk teljesen parlagfűmentessé váljon, még sokévnyi kitartó munkára és együttműködésre van szükség. Ennek egyik első lépése, hogy bejelentsük, ha parlagfűvel fertőzött területet találunk.

Idén 150 millió forint bírságot szabtak ki a parlagfű miatt, a cél az, hogy ez az összeg folyamatosan csökkenjen a pollenek visszaszorulásával – mondta el Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója tegnap. Hozzátette, 2018-ban 3884 parlagfűfoltot derítettek fel, amelynek a nagysága 6548 hektár.

A főigazgató hangsúlyozta, Magyarország még mindig a parlagfűvel legfertőzöttebb országok közé tartozik Euró­pában, ennek mind az egészségre, mind a mezőgazdaságra káros hatása van. A lakosság húsz százaléka szenved parlagfű allergiában, vagyis minden negyedik magyar, ezért a gyomnövény elleni védekezés közös ügyünk, amelyben nemcsak a hatóságok, hanem az állampolgárok aktív szerepvállalására is szükség van – hangzott el a sajtótájékoztatón.

Gyuricza Csaba rámutatott, mindhárom legutóbbi magyarországi gyomfelvételezés szerint a parlagfű borította a legnagyobb területeket a gyomnövények közül. – A parlagfű elleni védekezést nehezíti, hogy igénytelen és agresszív, ráadásul csupán egy növény 2-8 milliárd pollenszemet és ötvenezer magot képes termelni, amelyekből újabb növények nőhetnek – hívta fel a figyelmet a központ vezetője, hozzátéve: egy mag akár 30-40 évig megőrzi a csírázóképességét.

Gyuricza Csaba szerint le kell számolnunk azzal az illúzióval, hogy egy-két éven belül hatékonyan kiirtható a parlagfű Magyarországról, hiszen már olyan mértékű a magkészlet a termőtalajokban, hogy az elkövetkező évtizedek módszeres védekezése is csak részleges eredményt tud hozni. Még ha tökéletesen eltüntetni nem is lehet napjainkban a parlagfüvet, kiemelten fontos a szervezett védekezés, hogy kordában tartsuk a növényt.

– A mezőgazdaságban számszerűsíthető a parlagfű miatti termésmennyiség-kiesés, a kukorica és a napraforgó esetén például másfél millió hektárt érint a parlagfű, ami évente legalább 8-10 százalékos termésveszteséget, így 45-50 milliárd forint bevételkiesést is jelent – emelte ki Gyuricza.

Megjegyezte, a védekezés nemcsak az állam, hanem a földtulajdonosok és földhasználók feladata is. Ezért is döntött úgy a kormányzat, hogy az eddigieknél is szigorúbban fogja ellenőrizni a mezőgazdasági földterületeket, és a hektáronként hetvenezer forintos területalapú támogatás feltételéül szabja a parlagfűmentességet. A legfőbb cél, hogy évről évre sikerüljön megakadályozni a parlagfű virágzását és magképződését, így jelentősen meg lehet ritkítani.

– Minden állampolgár felelős abban, hogy bejelentse, ha parlagfűvel szennyezett területet lát, erre a Nébih honlapján van lehetőség a parlagfű-bejelentő rendszerrel – hívta fel a figyelmet a főigazgató.

A légi felderítés ma helikopterekkel történik, de hamarosan – lényegesen kedvezőbb áron – drónokat is alkalmazni fognak erre a célra, és kutatási programot is indított nemrég a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ.

Szigeti Tamás, a Nemzeti Népegészségügyi Központ levegőhigiénés szakértője elmondta, idén már naponta térképes előrejelzést tettek közzé a pollenterhelésről, hogy minden allergiás fel tudjon készülni a tünetek kezelésére. A pollenszezon idén a szokásosnál két héttel korábban kezdődött és három hónapig tartott a meleg és száraz időjárás miatt.