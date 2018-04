Milliárdokat elcsaló bűnszervezet tagja lehetett a jobbikos Staudt Gábor

Többmilliárdos költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt jelentették fel a Jobbik frakcióvezető-helyettesét, Staudt Gábort és több társát a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF) –tudta meg a PestiSrácok.hu.

A portál által megismert feljelentés szerint a jobbikos politikus tagja volt annak a nemesfémekkel kereskedő, a lengyel államnak milliárdos kárt okozó bűnszervezetnek, melyet egykori bizalmasa és tanácsadója, egy volt rendőr alezredes irányított. Az ügy pikantériája, hogy az ügyészséghez eljuttatott dokumentumban az is szerepel, hogy a bűnbandának Staudton kívül egy másik politikus, R. Sándor Marcell is tagja volt, aki 2014-ben, az MSZP színeiben a baloldali összefogás országos listáján is helyet kapott.

Már a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vizsgálja azt a feljelentést, amit a Jobbik frakcióvezető-helyettese, Staudt Gábor és társai ügyében tett egy magánszemély, aki néhány napja a PestiSrácoknak adott videóinterjújában is elmondta, hogy a jobbikos politikus egy milliárdokat elcsaló, nemesfémmel kereskedő bűnszervezet tagja volt.

A családjával együtt halálosan megfenyegetett férfi a beszélgetés során és a feljelentésében is hangsúlyozta, a bűnbandát a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) egykori alezredese, F. László irányította, aki korábban évekig Staudt Gábor bizalmasa és tanácsadója volt. Forrásunk hozzátette: kettejüknek a bűnös úton megszerzett vagyonnal hosszú távú politikai céljaik voltak, többek között az, hogy Staudt “minimum belügyminiszter” legyen, az alezredes pedig legalább az államtitkára -írta a PestiSrácok.hu

MILLIÁRDOS ADÓCSALÁS MIATT TETTEK FELJELENTÉST STAUDTÉK ÜGYÉBEN

A költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt tett feljelentésben az is szerepel, hogy több száz oldalnyi dokumentum áll rendelkezésre az üggyel kapcsolatban.

A cselekményben különböző szerepkörben részt vevő személyekkel számos beszélgetést folytattam, illetve korábban magam is ennek a csoportnak a tagja voltam. Még akkor is a csoport egyik vezető tagja voltam, amikor az egész költségvetési csalás, mint ötlet felvetődött”

– olvasható az ügyészségre benyújtott feljelentésben, amelyben az is megtalálható, hogy egy P. Bálint nevű férfi vetette fel először, hogy a nemesfém-forgalmazó csapat milyen módon tudna a lengyel állam kárára áfát csalni. Forrásunk a hatóságokkal közölte azt is, hogy „a későbbi bűncselekmény gyanúját felvető cselekmény elkövetői” 2012-től kerültek kapcsolatba vele és akkori üzlettársával, H. Dáviddal, akivel nemesfémekkel foglalkozó céget üzemeltettek a Budapesten:

H. Dávid mutatta be nekem, nekünk R. Sándort, aki ekkor az NNI aktív állományába tartozott alezredesi rangban. Rajta keresztül ismertük meg dr. F. László nyugállományú NNI-s alezredest. És dr. F. László mutatta be dr. Staudt Gábort, aki ekkor (2012) a magyar Országgyűlésben a Jobbik pártjának színeiben parlamenti képviselő volt”.

A PestSrácok informátora az ügyészeknek megjegyezte, hogy Staudték győzködték, képesek lesznek ezt úgy kivitelezni, hogy sose „bukjanak le” és elmondták, hogy a politikai életben komoly terveik vannak, legalább a belügyminiszteri posztig szeretnének eljutni, továbbá elmondták, hogy a Jobbikban Staudt egyre komolyabb szerepre tör és ehhez jelentős anyagi háttér szükséges, „melyet az ilyen típusú áfacsalással gyorsan meg lehetne teremteni” – áll a feljelentésben, amelyben az informátor arra is kitért, hogy a csalás-sorozatot oly módon tudták kivitelezni, hogy neki 2013 májusában be kellett vonulni a miskolci börtönbe egy korábbi ügye miatt és ezalatt az idő alatt átvették a cége felett az irányítást, melyet illegális irányba tereltek.

