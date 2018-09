Migrációs politikájával való szakításra kényszerítenék hazánkat

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint Magyarországot rá akarják kényszeríteni arra, hogy szakítson eddigi migrációs politikájával, fogadja el a brüsszeli elképzeléseket, engedje be az érkezőket, bontsa le a kerítést és fogadja be a kvóták szerint idehelyezendő embereket.

Bakondi György az M1 aktuális csatornán pénteken úgy fogalmazott: Magyarországot 2015 óta támadják migrációs politikájáért, ennek része a Sargentini-jelentés is, amely „tényszerűségében és az elfogadás módjában is példátlan, valótlanságoktól hemzsegő anyag”.

Szólt arról is: váratlanul álltak elő Emmanuel Macron francia elnök és Angela Merkel német kancellár találkozása után azzal, hogy a Frontex európai uniós határ- és partvédelmi szervezet létszámát 1500-ról 10 ezerre növelnék és a külső határok őrizetében vetnék be, akkor is, ha az adott nemzetállam ezt nem akarja. Kijelentette: a magyar kormánynak ez azért elfogadhatatlan, mert így a nemzeti szuverenitást feladva nem Magyarország döntene arról, ki léphet magyar területre és ki nem.

Bakondi György jelezte: a korábbi javaslat, amelyet a kormány támogatott, arról szólt, hogy Európa legyen képes külső határainak védelmére, és ha egy tagállam erőkkel, eszközökkel, pénzzel nem boldogul egyedül, akkor legyen lehetőség arra, hogy adott esetben magyar erők is – európai erőkkel közösen – részt vegyenek a határőrizetben.

A főtanácsadó azt mondta: szó sem volt arról, hogy „a szuverenitást semmibe véve, az adott nemzetállam kezéből a határellenőrzést kivéve” valósuljon meg mindez.