Mesével is segítik a gyerekek gyógyulását a Bethesdában

A szakemberek tanácsot adnak, hogy melyik történetet és hogyan olvassák

A hosszabb kórházi kezelések nemcsak fizikai, de jelentős lelki megterhelést is jelentenek a gyerekeknek és a családoknak. A ­Bethesda Gyermekkórház ezt felismerve egyedülálló terápiás mesekönyvet adott ki, amely kifejezetten a félelmek oldását, az orvosokkal szembeni bizalom megerősítését szolgálja, illetve segíti a szülők és gyerekek közti kommunikációt is.

Egészségszövők címmel saját terá­piás mesekönyvet adott ki a ­Bethesda Gyermekkórház. A mesekönyvben olyan meséket és verseket gyűjtöttek össze, amelyek tartalmuk, szimbólumaik révén segítik a hosszabb ideig kórházba kényszerülő gyermekek testi-lelki biztonságérzetének visszaszerzését, ezáltal a gyógyulásuk felgyorsítását. Velkey György, a Bethesda-kórház főigazgatója tegnap a terápiás mesekönyv bemutatóján elmondta: intézményükben a figyelmet nem elsősorban a betegségekre, hanem a beteg gyerekekre és családjukra fordítják.

– A kórházi kezelés nagy érzelmi megterhelést jelent a gyermekek számára, a várakozás, a bizonytalanság és a fizikai fájdalmak velejárójaként természetes, hogy fokozódik bennük a félelem, a szorongás. Ennek oldására szolgál a most megjelent könyv és az abban bemutatott mesevilág – fejtette ki az intézmény igazgatója. Velkey György rámutatott: a könyvben szerepelnek a gyógyító orvosok, ápolók képei is, hogy a mesevilág a velük kapcsolatos félelmeket is csökkentse.

– Fontos, hogy szülőként és szakemberként a számukra megfelelő módon tudjunk a gyermekek mellett állni, meg tudjuk teremteni érzelmi biztonságukat, megnyugtassuk őket vagy eltereljük figyelmüket – emelte ki Korzenszky Klára klinikai szakpszichológus, az Egészségszövők egyik szerzője.

A terápiás célnak megfelelően ismert és kevésbé ismert történeteket válogattak a szerkesztők, kiegészítve ezt saját meséikkel, amelyeket a gyógyításban már évek óta sikerrel használnak. Sorompó Anett, a kórház szociális munkása, a kötet egyik illusztrátora elmondta: minden rajzot megmutattak a bent fekvő gyerekeknek, és azt látták, hogy a képi világ pozitív szuggessziói hatnak. – Az akvarellek nagyon részletgazdagok, hogy minél könnyebb legyen a gyereknek megtalálnia azt a pontot, ahol belép a mágikus világba – számolt be az alkotás részleteiről Sorompó Anett. Hozzátette: a gyógyítás nem egyoldalú folyamat, annak a szülők és a gyerekek is aktív részesei.

A könyv főszerkesztője, Bese Nóra arról beszélt, az Egészségszövők alkalmat teremt, hogy mobiltelefon, illetve tablet helyett legyen egy könyv, egy kapaszkodó, ami átsegíti a nehézségeken a gyermeket és a szülőket a kórházi tartózkodás idején.

A szakemberek abban is segítenek a szülőknek, hogy melyik mesét és hogyan olvassák műtét előtt, rehabilitáció közben vagy akár egy égési baleset után. A könyvet az intézmény gyógytornászai már tesztelték, és arról számoltak be, hogy sikerrel alkalmazható figyelemelterelésként, szorongásoldásként a fájdalmas mozgássorozatok között. – A terápiás mesekönyvből minden bent fekvő gyerek kap egy-egy példányt, a kampányt éveken át szeretnénk folytatni – összegezte Velkey György.