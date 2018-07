Menczer Tamás: Brüsszel a migránsok oldalára állt

A kormány azért döntött úgy, hogy kilép az ENSZ globális migrációs csomagjának elfogadási folyamatából, mert annak elfogadása esetén hivatkozási pontok lennének, amelyek azután jogszabályokban öltenek testet – mondta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért felelős államtitkára az ECHO TV Napi aktuális című műsorában. A politikus kifejtette: hazánk azon kevés országok egyike, amely 2015-től kezdve következetes álláspontot képvisel a migrációt illetően.

Menczer Tamás arról beszélt, hogy a most visszautasított csomag, illetve az arról határozó szöveg az európai emberek érdekeit nem veszi figyelembe, annál inkább a migrációs hullámot elindító országok célkitűzéseit tartja szem előtt. A politikus szerint a legtalálóbb egy afrikai migrációs csomagnak hívni a tervezetet.

Ennek szövegéből az államtitkár két pontot emelt ki. Ezek egyike, hogy a csomag szerint a migráció alapvető emberi jog: vagyis aki ,,menekült” a fél világon átutazva választhatja ki a számára ideális élőhelyet. A csomag másik kritizált eleme, hogy az elfogadó országoknak kötelező jelleggel be kell építeniük a jogrendszerükbe a migránsok befogadására vonatkozó intézkedéseket is, ahogyan azoknak a nemzetközi jog részévé is kellene válniuk a jogalkotó szándéka szerint.

Menczer Tamás elmondta, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter elsősorban ezekre hivatkozva javasolta Magyarország kormányának, hogy a szöveg elfogadási szakaszában hazánk már ne vegyen részt.

