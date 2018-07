Megújul az informatikai és orvosi eszközállomány

A napokban megjelenhetnek a szuperkórházak tervpályázatai

Tizenhétmilliárd forintból új orvosi gépeket, eszközöket, hárommilliárdból pedig korszerű informatikai eszközöket szereztek, illetve szereznek be ezekben a hetekben a fővárosi kórházak. Az eddigi legnagyobb fővárosi szakrendelő- és kórházfejlesztési program keretében várhatóan napokon belül megjelenik a három nagy centrumkórházzal kapcsolatos építészeti tervpályázatokra vonatkozó közbeszerzési pályázat is.

A kormány határozatainak megfelelően, ütemezetten zajlik a főváros és az agglomeráció eddigi legnagyobb kórház- és szakrendelő-fejlesztése. Az összesen mintegy 700 milliárd forintosra tervezett Egészséges Budapest programban (EBP) az elmúlt hetekben-hónapokban mintegy hárommilliárd forintot fordítottak az egészségügyi intézmények elavult informatikai eszközparkjának megújítására.

Mint Cserháti Péter, az EBP miniszteri biztosa hangsúlyozta: eddig összesen nem állt rendelkezésre százmillió forint az ilyen fejlesztésekre a térségben, most viszont egy-egy kórház több száz korszerű számítógéphez, monitorhoz, nyomtatóhoz jutott, ami azért is fontos, mert sok esetben lassíthatta a betegellátást a régebbi informatikai eszközök sebessége. De az informatika az alapja a betegelőjegyzési, intézményi gazdálkodási vagy humánerőforrás-rendszereknek is, ahogyan a modern képalkotó berendezések is IT-vezéreltek.

– Hiába van modern CT vagy MR egy kórházban, ha azok élesebb képei a régebbi monitorokon nem tökéletesen látszanak – fogalmazott a miniszteri biztos, aki jelezte: a beszerzések között tervezik egy olyan mesterséges intelligenciát felvonultató program telepítését is, amely a stroke gyanújával beszállított betegeknél a CT-vizsgálat adataiból segíti a szakembereket, akik gyorsabban és pontosabban tudják megmondani, szükség van-e az agyi erek azonnali megnyitására. A mostani gépcserével összességében csaknem 2500 számítógép, 1300 nyomtató és az ezekhez szükséges szoftver érkezett és érkezik ezekben a hetekben is a kórházakba. A továbbiakban internet-, wifi-, illetve hotspotfejlesztés is szerepel a tervek között, hiszen hiába újak a számítástechnikai eszközök, ha lassú az adatforgalom. Az információtechnológiai fejlesztést tehát jövőre is folytatni kell – összegezte Cserháti Péter.

Az EBP fő felelőse arról is beszélt, hogy az informatikai eszközök beszerzésével párhuzamosan tizenhat nagy képalkotó diagnosztikai, illetve terápiás eszközt is telepítenek a közeli jövőben a kórházakba: három MR-t (ezek közül egy a baleseti és idegsebészeti ellátást jelenleg enélkül működtető Szent János Kórházba kerül), négy CT-t, ugyanennyi, a stroke- és infarktusellátásban az erek gyors vizsgálatára szolgáló úgynevezett DSA-t (érfestő berendezést), egy pozitron emissziós tomográfot a Honvédkórház számára, egy lineáris gyorsítót (sugárterápiás eszközt) az Uzsoki Utcai Kórház onkológiájára és több mammográfiás készüléket, illetve digitális röntgent. Ezek közül a kisebbeket már a nyáron, a nagyobbakat őszre be is szeretnék üzemelni, ennek eredményeként a főváros képalkotó diagnosztikai kapacitása már idén közel tíz százalékkal bővül.

Ezenfelül még egy körben lesznek idén kórházi eszközbeszerzések, így összesen harmincmilliárd forint értékű új orvosi gépnek, berendezésnek, illetve kórtermi felszerelésnek kell célba érnie az év végére, amikortól jó eséllyel a vidékiek után immár a fővárosi betegek is megtapasztalhatják majd a XXI. századi betegellátási körülményeket – mondta Cserháti Péter.

A kórházakon túl a szakrendelők megújítása is jelentős szerephez jut az EBP-n belül. Mint a miniszteri biztostól megtudtuk, már tizenkilenc ilyen intézményről jelent meg kormánydöntés. A járóbeteg-ellátók döntően az elavult eszközpark cseréjére kapnak forrásokat, infrastrukturális fejlesztések inkább a nagyobb intézményeknél lesznek, Nagykátától a II. kerületig.

A legkiemelkedőbb projekt itt a XII. kerületi Hegyvidék Szakrendelő lesz a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi úti épületé­ben, ahol több mint 9,3 milliárd forintból alakítják ki az önálló járóbeteg-rendelést. A fejlesztések nagyságrendje Cserháti Péter közlése szerint változó, összességében azonban mintegy 60 milliárd forint forrásról van szó, amelynek 10-15 százalékát a korábbi megállapodások szerint az intézményfenntartó önkormányzatok adják.

Az EBP-fejlesztésekkel összhangban, uniós beruházások keretében nyolc fővárosi kórházban indulnak meg az év második felében energetikai épületfelújítások, nyílászáró- és födémcserével, napelemek beépítésével. Ennek a tizenkétmilliárdos projektnek a kivitelezési munkái még az idén csaknem mindenütt elkezdődhetnek, legkorábban jó eséllyel a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban és az Amerikai Úti Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben cserélhetik le a nyílászárókat, illetve kaphatnak az épületek külső szigetelést.

Mindeközben zajlik a Semmelweis Egyetemen is a tervezési munka, többek között a klinikák megújítása, átalakítása, fejlesztése érdekében, amelyre mintegy négymilliárd forintot szánnak, illetve megindult az egyházi kórházak korszerűsítése is. Mivel utóbbi intézmények már korábban rendelkeztek kiviteli tervekkel, a kormány által megítélt, összesen mintegy 27 milliárd forint forrásból meg is kezdhették a konkrét munkálatokat, beszerzéseket.

Ami pedig a legnagyobb projekteket, a három nagy centrumkórház kialakítását illeti, Cserháti Péter elmondta: várhatóan napokon belül megjelenik az építészeti tervpályázataik kiírása a nemzetközi honlapon.