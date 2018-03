Kampánypénzzé változtatták az elcsalt milliárdokat

Az elmúlt hónapokban többször is bebizonyosodott, hogy a bűnszövetkezetben, adómilliárdok elcsalására felépített, Czeglédy Csabához köthető iskolaszövetkezeteket valójában a baloldal politikai céljaira használták.

A húsz év alatt felépített iskolaszövetkezeti hálózat lényege az volt, hogy gépiesen kiszolgálja a politikai célt

Czeglédy állítólag fanatikusan, szinte már megszállottan szolgálta Gyurcsányékat és a szocialistákat

Először a DK elnökéről, Gyurcsány Ferencről derült ki – aki mellesleg Czeglédy személyes barátja -, hogy százmilliós nagyságrendben kölcsönzött cégén, az ALTUS-on keresztül a letartóztatott ügyvéd-kampányfőnök cégének.

Aztán a szövetkezetek zászlóshajója, azaz a Human Operator Zrt. fővárosi irodájának egyik korábbi alkalmazottja beszélt arról, hogyan bonyolították le Érden az MSZP jelöltjének kampányát iskolaszövetkezeti diák munkavállalókkal.

A napokban egy védett tanú vallomására hivatkozva Budai Gyula nyilatkozta azt a sajtóban, hogy Kunhalmi Ágnes és Czeglédy Csaba személyesen találkoztak a 2014-es kampány előtt és Czeglédy pénzt adott át Kunhalminak. Ehhez hasonló fekete pártpénz-ügyletek, akár komplett baloldali kampányok illegális finanszírozása és lebonyolítása többször is előfordult az elmúlt években.

Gyakorlatilag erre építették fel a hálózatot és erre használták a be nem fizetett adómilliárdokat – árulta el a PestiSrácok.hu-nak megszólaló védett tanú, aki a hálózat egyik kulcsfigurája. A férfi Kész Zoltán (immár vitán felülállóan álfüggetlen) képviselő 2015-ös veszprémi kampányán keresztül szemléltette Czeglédy Csaba módszerét.

A PestiSrácok videója:

“Gyerekeim, úgy csináljatok mindent, ha politikai munkáról van szó, hogy nélkülözhetetlenek legyünk!” – ezt mondogatta Czeglédy mindig a munkatársainak. Ez volt a Czeglédy-recept.

A húsz év alatt felépített iskolaszövetkezeti hálózat nyilván szabályosan, törvényesen is működhetett volna. A diákok a plakátokat is kiragaszthatták volna, hivatalos, bejelentett formában, ahogy a szórólapokat is osztogathatták volna – de nem ez volt a lényeg. Hanem az, hogy a rendszer gépiesen szolgálja a politikai célt – minden erőforrást összehangoltan használjanak egy-egy körzetben.

Czeglédy üzenete a baloldali pártok felé világos volt: “ha sikert akarsz, ránk van szükséged, mert mi nélkülözhetetlenek vagyunk a győzelemhez”. És a recept jobbára működött.

Csaba állítólag fanatikusan, szinte már megszállottan szolgálta Gyurcsányékat és a szocialistákat (akik számára sosem alkottak külön pártot) és mozgatott több ezer embert, akik kampányok idején kampányoltak, egyébként meg a TESCO-ban, McDonald’s-ban, drogériákban vagy épp gyárakban keresték a rávalót.

És hogy mi volt a fedezet? Hát az a (gyanú szerint) be nem fizetett 6 és fél milliárd forint adó, vagy akár annál is több, amit ma a nyomozóhatóság keres, és aminek érdekében sorra döntötték be országszerte az iskolaszövetkezeteket és alapították helyettük az újabbakat.