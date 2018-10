Megkezdődött a Vakok Kertje tesztüzeme

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hétfőn megkezdte a Liget Budapest projekt keretében megújult Vakok Kertje tesztelését; a kizárólag látássérültek által látogatható, speciális játszótérrel is rendelkező parkrész a tesztüzemet követően nyitja meg kapuit a Városligetben.

Magyarország első, kimondottan a vakok és gyengénlátók pihenését és kikapcsolódását szolgáló kertjének átfogó felújításával lezárult a Liget Budapest Projekt keretében megvalósuló parkfejlesztés első üteme. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége a fehér bot nemzetközi világnapján kezdte meg a parkrész tesztelését.

A csaknem egyhektáros Vakok Kertje 1972-ben épült a Városligetben, ezért mostanra időszerűvé vált a rendbehozatala, korszerűsítése. A park környezetében számos, a vakokat és gyengénlátókat segítő intézmény és szervezet működik, akik aktívan használják a kertet, amely már nem felelt meg a 21. századi akadálymentesítési követelményeknek – mondta el az MTI-nek Gyorgyevics Benedek, a fejlesztéseket koordináló Városliget Zrt. vezérigazgatója.

A Liget Budapest Projektnek köszönhetően azonban a Vakok Kertje kívül-belül teljesen megújult: akadálymentesítették és modern eszközökkel látták el a területet, a növényzetét rehabilitálták, felújították, a speciális játékokkal felszerelt játszóteret pedig kibővítették.

„A különleges parkrész átadásával befejeződik a Városligetben a legnagyobb léptékű hazai kert- és tájépítészeti rekonstrukció első üteme, amelynek keretében újjászületett a Szépművészeti Múzeum környezete, a környékbeli iskolák igényei alapján új sportpályákat alakítottunk ki, és a közönség birtokba vehette Budapest legkomplexebb kutyás élményparkját is, amely félhektárral növelte a Liget zöldfelület” – emlékeztetett Gyorgyevics Benedek. Mint hozzátette, a kert elkerítettsége megmarad, továbbra is a vakok, látássérültek számára lesz korlátlanul hozzáférhető.

Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke elmondta: annak érdekében, hogy a Vakok Kertje a speciális használói igényeknek teljes körűen megfeleljen, már a tervezési fázisban számos egyeztetést folytattak a Ligetet megújító tájépítészeti pályázaton győztes Garten Studioval és a Városliget Zrt. munkatársaival.

„Mindezek eredményeként egy biztonságos, modern és az akadálymentesítési követelményeknek maradéktalanul megfelelő parkrész jött létre, ahol a vakoknak és gyengénlátóknak Budapest-szerte egyedülálló lehetősége nyílik a kikapcsolódásra” – értékelte a beruházást Nagy Sándor.

A korábbi alapstruktúra megőrzése mellett újjáépítették a tájékozódást és orientációt segítő, speciálisan burkolt sugárirányú utakat és körutakat és egy új belső sétányt is kialakítottak.

Az elbontott, rossz állapotú faház helyett új, speciálisan a vakok igényeihez igazodó akadálymentes épület létesült, benne szintén akadálymentes mellékhelyiségekkel.

A meglévő csobogók, vízmedencék, valamint a játszófelületek is megújulva várják majd a kert használóit. A kiemelt növényágyak új, jól felismerhető színű, Braille-feliratokat is tartalmazó korláttal egészültek ki, amelyek segítenek a tájékozódásban, illetve az illatos növények megismerésében. A felújítást megelőzően a Városliget Zrt. több civil szervezettel is egyeztetett, javaslataikat szinte kivétel nélkül beépítették a végleges tervekbe.

A játszó- és sportrész a kert nyugati oldalára került, így az épülettől és a mellette lévő pihenőzónától távolabb telepítették a zajosabb kerti funkciókat, mint a speciális asztaliteniszt, a lengőtekét, a hintát és egyéb eszközöket. A játszótér színezett gumiburkolattal elkülönített részén homokozó is helyet kapott, a területen kültéri zenélő játékok is létesültek, a halmozottan sérült gyerekek számára pedig néhány speciálisan kifejlesztett játékelemet telepítettek.

A megújult Vakok Kertjéről készült videó a honlapon érhető el.