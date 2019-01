Megint törvényt sérthetett a Jobbik

Több párt is adós a támogatások elszámolásával

Ismét állami támogatástól eshet el a Jobbik, amennyiben beigazolódik, hogy a párt több mint 100 millió forint tiltott támogatást fogadott el a tavalyi kampányban. Közben az Állami Számvevőszék kezdeményezésére felfüggesztették a Párbeszéd és a Momentum támogatását. Utóbbiról az is kiderült: bőkezűen fizetett a kampánystábjának.

Tagadja a Jobbik, hogy a tavalyi országgyűlési választási kampány idején tiltott támogatást fogadott volna el – derül ki a párt által hét végén kiadott közleményből, amelyben az Állami Számvevőszék (ÁSZ) által megküldött jelentéstervezetre reagáltak. A közleményből az olvasható ki, hogy a legnagyobb ellenzéki párt ­megfelelően el tudott számolni az államtól kapott 720 millió forintos támogatással, azonban a saját forrásként felhasznált mintegy 275 millió forinttal vélhetően valami nem stimmelt.

Azt is írták: „A Jobbik biztos benne, hogy nem fogadott el a törvény által nem engedélyezett pártfinanszírozást, emellett rendelkezik azokkal a pénzügyi dokumentációkkal és érvekkel, amelyek az álláspontját alá tudják támasztani, és határidőre be is fogja majd nyújtani ezeket a pluszdokumentumokat és a hivatalos válaszát is az Állami Számvevőszéknek.” Ezzel azonban az a baj, hogy a jogszabályok szerint a pártoknak a megjelölt időre minden számlát, dokumentumot át kell adniuk az ÁSZ-nak, sőt ekkor egy úgynevezett teljességi hitelességi nyilatkozatot is alá kell írniuk, amivel pont azt igazolják, hogy mindent átadtak az ellenőrzéshez. Vagyis amit a Jobbik nem adott át időben, az feltehetően akkor nem is létezett.

A helyzet tehát úgy áll, hogy a Jobbiknak, amely 2017 őszén már kapott egy 660 millió forintos büntetést tiltott pártfinanszírozás miatt, most ismét ugyanezért kell felelnie. Hogy pontosan mekkora összeggel nem tudott elszámolni a párt a számvevőszék felé, egyelőre nem ismert, a Népszava azonban a hét végén azt írta, most több mint százmillió forintról van szó. Amennyiben a lap értesülései beigazolódnak, a Jobbiknak több mint 200 millió forintot kell visszafizetnie, különben ismét elesik az állami támogatástól.

A pártból nemrég távozott Szotyori-Lázár Zoltán tegnap azt írta a közösségi oldalán, nem lehet a végtelenségig „minden hibás pénzügyi döntést – amelyet nemegyszer az elnökség tudta nélkül hoztak meg az érintettek – a csúnya, gonosz Állami Számvevőszék nyakába varrni”. Azt is írta, a pénzügyi és személyügyi kérdések kóklerek kezében vannak a Jobbikban. Vona Gábor keresztfia ezzel egyértelműen Szabó Gábor pártigazgató felelősségét firtatja.

Közben az ÁSZ kezdeményezésére felfüggesztették a Momentum és a Párbeszéd támogatását, mivel egyik párt sem teljesítette a számvevőszéki törvényben előírt közreműködési kötelezettségét a kampánybeszámolók ellenőrzésénél. Mint arról korábban beszámoltunk, a Momentum többféleképpen is próbált kibújni az elszámolás alól, majd amikor felmerült támogatásuk felfüggesztése, nagy nehezen nyilvánossá tették a mintegy félmil­liárd forintot tartalmazó beszámolójukat. Ebből az látszik, hogy több mint 1,4 millió kampányújságot, több millió szórólapot és több mint százezer darab plakátot számoltak el, ami feltehetően több, mint ahány plakáthely van az egész országban.

Az elszámolásból kiderül az is, összesen több tíz millió forintot fizettek ki gépkocsi-költségtérítésre és százmilliós nagyságrendben költöttek online, illetve a közösségi médiában megjelent hirdetésekre, amelyeknél a valós kampánytevékenységet gyakorlatilag lehetetlen utólag ellenőrizni.

Az Origó összeállítása szerint a párt kampánystábja is jól járt, egy-egy tag 800 ezer forintot is megkeresett márciusban, míg áprilisban, a kampány fennmaradó 8 napjában összesen 6,6 millió forintot fizettek a stábnak, ami 275 ezer forintos bért jelent egy hét munkáért.