Megint az Orbán-kormányt támadják

Az európai szabadságjogok nem vonatkoznak az illegális bevándorlókra

Mint az elmúlt években annyiszor, most is teljes pályás letámadás indult az Orbán-kormány ellen nemzetközi színtéren, ezúttal a Stop Soros törvénycsomag miatt, a bevándorlást támogató szervezetek szigorúbb ellenőrzését biztosító javaslat visszavonására szólítva fel a magyar vezetést. A kabinet válasza most is egyértelmű: a fenti szervezetek és személyek Soros György tervét képviselik.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy az ENSZ a Soros-terv mentén halad, és bevándorlók millióit akarja behozni Európába, ami Magyarországnak elfogadhatatlan. Ez a vitánk az ENSZ-szel – olvasható Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményében.

A kormányszerv tegnap azért adott ki nyilatkozatot, mert Rupert Colville, az ENSZ emberi jogi főbiztosának szóvivője Genfben azt mondta, a Stop Soros törvénycsomag indokolatlanul korlátozza az egyesülési szabadságot, és aggasztó folytatása a magyar kormány támadásának az emberi jogok és a civil szféra ellen, egyben felszólította a magyar kabinetet, hogy garantálja az egyesülési szabadság érvényesülését. Colville kijelentését követően az ENSZ menekültügyi szervezete (UNHCR) is aggodalmát fejezte ki a Stop Soros miatt.

– A magyar kormány vonja vissza azt a törvényjavaslatot, amely megfosztaná a háborúk, erőszak és üldöztetés elől menekülő embereket a civil szervezetek és a civil társadalom támogatásától – olvasható a szervezet magyarországi szóvivője, Simon Ernő által jegyzett közleményben.

– Michael Roth, a baloldali német államminiszter téved, az európai szabadságjogok nem vonatkoznak illegális bevándorlókra, és pláne nem vonatkoznak terroristákra – ezt már a külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozta az MTI-nek. Szijjártó Péter arra reagált, hogy a német szövetségi kormány szerint aggályos a Stop Soros törvényjavaslat. Michael Roth, a német külügyminisztérium európai ügyekért felelős államminisztere csütörtökön úgy nyilatkozott: a magyar kormány jogszabály-javaslatai ellehetetleníthetik a menekülteket segítő civil társadalmi szervezetek munkáját. Szijjártó közölte: ez egy közismerten bevándorláspárti szociáldemokrata miniszter véleménye, aki maga is bevándorlókat akart behozni Európába a Soros-szervezetekkel együtt. A külügyminiszter leszögezte: a Stop Soros törvénycsomag elengedhetetlenül fontos a magyar nemzetbiztonság megvédése érdekében.

Ami a törvénycsomagot illeti, a Fidesz-frakció szóvivője szerint a képviselők az új parlamenti ciklus első ülésén szavazhatnak róla. Halász János a Kossuth rádió 180 perc című műsorában tegnap reggel hangsúlyozta: a jogszabály egyes részei kétharmados támogatást igényelnek, amellyel a koa­líció jelenleg nem rendelkezik, az ellenzékre pedig nem lehet számítani.

A Fidesz-frakció azon döntése kapcsán, hogy Magyarország ne lépjen ki az ENSZ migrációs világegyezményének tárgyalásából, Halász János kijelentette: sok szövetségesünk lesz a Soros-tervet idéző javaslatcsomag elleni fellépésben.

Hollik István KDNP-s országgyűlési képviselő szerint a Stop Soros miatt a magyar kormányt bíráló Nils Muiznieks, az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa Soros György szolgálatában áll. A képviselő tegnap kijelentette: szeretnék Nils Muiznieks számára is egyértelművé tenni, hogy Magyarországon nem Soros-féle emberek, hanem magyar emberek laknak, és a mostani kormány mindent el fog követni azért, hogy ez így is maradjon.

Ide kívánkozik a hír, miszerint a kormány ez év szeptember 7-ig ismét meghosszabbította a Magyarország egész területére elrendelt, tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, amelyet 2016. március 9-i hatállyal rendelt el először.