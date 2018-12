Meghekkelték Hadházyék előadását

Fórumot hirdetett Hadházy Ákos csütörtökön, aki a bíróság által frissen elmarasztalt hódmezővásárhelyi polgármesterrel, Márki-Zay Péterrel tartott közös előadást.

Az LMP-ből sajátságos körülmények között távozó Hadházyt nem várt meglepetés érte. Az ellenzéki képviselők a napokban emlékezetes – gyanúsan Soros-féle technikákat alkalmazó, megrendezett jelenetekkel operáló – kiselőadást mutattak be az MTVA székházánál, amelyből Hadházy is alaposan kivette a részét.

A volt LMP-s képviselőt most saját performanszával szembesítették, a Vadhajtások.hu újságírója ugyanis a csütörtöki fórum közben ugyanazokkal a szavakkal, pontosan ugyanazokkal a mozdulatokkal vetette magát a földre, mint tette azt Hadházy a Kunigunda útján. Az újságíró, miközben a tarkóra tette a kezét (mint ismert, ez is megrendezett jelenet volt az MTVA székházánál), közben meg is kérdezte a meghökkent Hadházyt: „jól csinálom, képviselő úr?”, majd a „ne löködjon!” kiáltásokkal, a megdöbbent, és nem túl barátságos közönség mellett elhaladva hagyta el a fórumot.

A Vadhajtások.hu Facebook-oldaláról származó felvétel az alábbiakban tekinthető meg, az ominózus jelenet a videó végén: