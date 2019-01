Még nyolcvanhét évig keresik a volt képviselőt

Három éve veszett nyoma a szocialista Sápi Attilának, feltehetően nem él

Nyomozók szerint vélhetően már nem él Sápi Attila zuglói szocialista önkormányzati képviselő, aki három éve tűnt el nyomtalanul. A rendőrök az eltűnési törvény értelmében még 87 évig körözni fogják, ha csak addig elő nem kerül élve vagy halva.

Három évvel eltűnése után a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) továbbra is keresi Sápi Attilát. Január 5-én volt három éve, hogy az akkor 43 éves Sápi melegítőben, sportcipőben elindult valahova budapesti bérlakásából, azóta nem tudni róla. A XV. kerületben albérletben élő szocialista politikust utoljára még látni vélték aznap a bérleménye közelében, egy sörözőben, ahol 15-20 percet töltött. Élettársa csak öt nappal később jelentette be a rendőrségen az eltűnését.

Sápi állandó lakhelye Monoron volt, az ottani rendőrkapitányság vizsgálati osztálya kezdte keresni az önkormányzati képviselőt, míg a BRFK életvédelmi osztálya 2017 decemberében át nem vette tőlük az ügyet. Sokan úgy vélték, azért vették át a gyilkossági nyomozók az eltűnési ügyet, mert a volt önkormányzati képviselőt vélhetően megölték. Akiről ennyi idő után sem érkezik új információ, az általában már nincs az élők sorában – mondták lapunknak régi nyomozók. – Egy éven belül kell valamilyen nyomra bukkanni. Ennyi idő alatt – ha külföldre ment vagy vitték – akkor is kell valamilyen információnak keletkezni, ha életben van – fogalmaztak a szakemberek.

Kérdéseinkre a BRFK most csak annyit közölt: a rendőrség a férfit közigazgatási eljárásban továbbra is eltűntként keresi. A körözési törvény alapján az eltűntként való körözés elévülési ideje 90 év, így Sápit még 87 évig keresni fogják, ha csak addig elő nem kerül élve vagy halva. A nyomtalanul eltűnt politikus úgy került be a zuglói közéletbe, hogy a 2014-es választás előtt aktívan részt vett a helyi politikai rendezvényeken, az MSZP helyi szervezete ezután kérte fel, hogy induljon önkormányzati képviselőjelöltként.

A választáson Sápi végül hét szavazattal előzte meg riválisát, így mandátumot szerzett. Négy önkormányzati bizottságnak is tagja volt, köztük a közbiztonsági bizottságnak. Eltűnése után egy évvel megszűnt a mandátuma, miután nem vett részt a testületi üléseken és értelemszerűen igazolást sem mutatott be távollétének okáról.

Információnk szerint az eltűnése utáni hetekben a rendőrség meghallgatta a zuglói ország­gyűlési képviselőt, Tóth Csabát (MSZP) és az önkormányzat több dolgozóját is, ám ők nem tudtak érdemleges információval szolgálni az eltűnéssel kapcsolatban. (Tóth Csabát tartották Sápi felfedezőjének.)

A hirtelen eltűnés mögött felsejlett egy céghálón belüli körbetartozás is. Sápi Attila 2017-ben felszámolt, magánnyomozással is foglalkozó vállalkozásán százmillió forint köztartozást kért számon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A volt önkormányzati képviselőhöz közel álló politikustársaktól megtudtuk, információik szerint nem Sápi cége maradt el a közterhekkel, hanem cégének alvállalkozói. Az önkormányzati politikus vállalkozásának cégjegyzék szerinti fő tevékenysége az őrzés-védelem volt, éves bevétele könyvi adatok szerint mintegy hatmillió forint volt.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a cég egy őrzés-védelemmel foglalkozó cégháló részeként, alvállalkozóként dolgozott különböző projektekben. A céghálóban alatta álló cégeket vagy felszámolták, vagy megszűntek járulékfizetés nélkül, ezért a NAV az általuk felhalmozott járulékokat az utolérhető cégen, azaz Sápi Attila vállalkozásán kereste. Az egykori cég ügyfélkörét is egyenként végigvizsgálták a nyomozók, nincs-e köztük olyan megbízó vagy éppen adott megbízás, ami kiválthatta Sápi Attila eltűnését, de nem bukkantak semmire.