Már a kétszeresére nőtt az anyatejért adott pénz

A magyar kormány a legfőbb értéknek a családot tekinti, politikájának fókuszában a család, a gyermek és az egészség áll – jelentette ki Nagy Anikó egészségügyért felelős államtitkár (képünkön) szerdán, az Egészségügyi Szakmai Kollégium védőnői tagozata és a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége által közösen tartott konferencián.

A szoptatás világhete kapcsán Nagy Anikó elmondta, az anyatejes táplálás egyre jobban elterjed hazánkban, 2017-től elkezdett emelkedni azoknak a babáknak a száma, akiket kizárólag így táplálnak. Ugyanakkor – tette hozzá – még mindig hárommillió doboznyi tápszer fogy Magyarországon évente, ezt szeretnék a jövőben csökkenteni, és arra ösztönözni az édesanyákat, hogy aki csak teheti, a szoptatást válassza.

– Hazánkban már működik az anyatej gyűjtése szervezett formában, ami Európa-szerte kuriózum, más országok is tőlünk veszik át ezt a gyakorlatot – hívta fel a figyelmet az államtitkár. Hozzátette, az anyatej felvásárlását is támogatja a szaktárca, hiszen így azok a csecsemők is hozzájutnak, akik a saját édesanyjuktól nem tudnak kapni. Megjegyezte, az elmúlt másfél évben a kétszeresére nőtt a leadott anyatejért kapott juttatás.

Nagy Anikó úgy fogalmazott, a gyermekvállalásnak, a gyermekek egészséges fejlődésének alapja a család, ebben pedig kiemelt szerepe van az édesapáknak is. Mint mondta, ma már ők is minden családtámogatási formát megkaphatnak, például elmehetnek gyesre, gyedre, megkaphatják a gyed extrát, valamint mindkét szülő igényelheti a gyerek után kapott szabadságot. Az államtitkár a családot a feltétel nélküli elfogadás közegének nevezte, olyan szeretetközösségnek, amely Isten dicsőségét szolgálja.

Bábiné Szottfried Gabriella, az Egészségügyi Szakmai Kollégium védőnői tagozatának elnöke a konferencián arról beszélt, a szoptatásról egységes egészben kell gondolkodni, vagyis nemcsak az édesanyák és a gyermekek szoros szimbiózisát jelenti, hanem az édesapa közelségét is, aki rengeteg támogatást tud adni a korai időszakban. Az anyatejet olyan orvosságnak, védőoltásnak nevezte, amelyet nem lehet szintetikus anyagokkal pótolni, mesterséges úton előállítani.