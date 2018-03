Magyarországra költözik egy német család a biztonság miatt

Az M1 aktuális csatorna Híradójának egy német férfi úgy nyilatkozott: a tömeges bevándorlás óta félelemben él családjával, ezért úgy döntöttek, Magyarországra költöznek, mivel úgy gondolja, ott biztonságban lennének.

Mario Hättinger, aki egy Baden-Württemberg tartománybeli faluban lakik feleségével és két lányával, hétfőn a Híradónak azt mondta, a tömeges bevándorlás óta félelemben élnek.

Szinte naponta értesülnek arról, hogy megkéselnek vagy megerőszakolnak egy német nőt

– tette hozzá.

A férfi aggódik felesége és lányai biztonsága miatt. Arról is beszélt: a német kormány nem védi meg őket, a bevándorlóknak kedveznek a bíróságokon és az önkormányzatoknál, a rendőrség pedig nem tudja megóvni őket az esetleges támadásoktól.

Szerinte Németország olyan, mint egy no-go zóna. Ezért úgy döntöttek: Sopronban vesznek házat.

„Magyarország keresztény ország, én is a keresztény értékeket képviselem, és úgy gondolom, ott biztonságban lennénk”

– fogalmazott a férfi a hírműsorban.

Az M1-nek pénteken nyilatkozott a svéd-magyar Natalie Contessa af Sandeberg, aki azt mondta: a biztonság miatt költözött Stockholmból Magyarországra. Szombaton, a riport hatására újabb svédországi magyarok jelentkeztek, akik arról beszéltek a Híradóban, hogy nem érzik magukat biztonságban a bevándorlók miatt.

Hétfőn idéztek egy Svédországban élő férfit is, aki a Híradóhoz eljuttatott levelében arról írt: már a metró sem számít biztonságosnak. Az iskolákban pedig sok gyereket kirabolnak. Legtöbbször a mobiljukat veszik el, mert abból könnyen szereznek pénzt. Az iskolákban ráadásul késelések is vannak – tette hozzá.

A hírműsorban kitértek arra is, hogy a nyugat-európai, valamint az amerikai sajtó is egyre többször foglalkozik a svédországi helyzettel. Mint felidézték, a New York Times azt írta: a svéd városokban folyamatosan nő a bűnözés, mégsem tesznek ellene semmit. A cikk szerzője szerint a svédek „homokba dugják a fejüket”.

Hozzátették:

az egyik angol lap összesítése szerint 2017-ben 300 lövöldözéshez riasztották a rendőrséget, ezekben több mint negyvenen haltak meg, és legalább százan megsebesültek. Az elkövetőek háromnegyede bevándorló volt

– hangzott el a Híradóban.

Azt is elmondták a hírműsorban: az egyik legismertebb zürichi lap pedig arról írt, hogy kudarcba fullad Svédország integrációs álma. Az idézett cikk szerint a svéd nagyvárosokban annyit romlott a közbiztonság, hogy a stockholmi vezetés már kénytelen szembenézni a bevándorlás okozta problémákkal.