Magyarország ismét brüsszeli célkeresztben

Sargentini kivezettette előadásáról az Echo TV stábját

Nem vesz részt a magyar kormány azon a brüsszeli vitán, melyet a zöldpárti képviselők kezdeményeztek hazánk jogállamiságával kapcsolatban. Orbán Viktor miniszterelnök szerint ugyanis a bevándorláspártiak kampányeseményét nem fogja segíteni. Közben a hazánkról elmarasztaló jelentést készítő Judith Sargentini az Echo TV stábjára biztonsági embereket hívott az amszterdami jogi egyetemen, ahol a magyar jogállamiság helyzetét elemezte úgy, hogy nincs is jogi diplomája.

Az európai parlamenti választások előtt 4 hónappal újabb fokozatba kapcsolt az unió, ma este ismét Magyarországot állítják pellengérre az EP plenáris ülésen. – Minden európai állampolgár egyenlő, köztük a magyarok is, azonos jogaik vannak a demokráciához és a jogállamisághoz – fogalmazott korábban Judith Sargentini zöldpárti képviselő, a magyar különjelentés összeállítója, aki azt is közölte: a napirendre vételre azért volt szükség, mert „a helyzet napról napra romlik Magyarországon”.

Véleménye szerint a demokrácia haldoklik Magyarországon, és ezért meg kell tenniük mindent, amit lehet, hogy segítsék életre kelteni. Sargentini fellépésre szólította fel az Európai Unió tagországait az alapszerződés és a közös alapértékek magyarországi megsértése ellen, illetve a magyarok jogaiért.

A holland képviselő más esetekben nem áll feltétlenül a sokat hangoztatott „európai értékek” mellett, hiszen legutóbb nem volt hajlandó folytatni előadását, amikor észrevette, hogy a teremben egy magyar televíziós stáb is jelen volt.

A magyarországi szólás- és sajtószabadságért aggódó Sargentini az Amszterdami Egyetem jogi karán a magyar jogállamiság helyzetét elemezte, majd amikor meglátta az Echo TV stábját, elhagyta az előadótermet, később biztonsági őrök kíséretében tért vissza, akikkel kivezettette a magyar televízió munkatársait. A biztonságiak először azt hazudták, hogy nincs elég hely, noha a terem csak félig volt tele, majd azt állították, hogy a stáb nem regisztrált az előadásra. Miután a tévé munkatársai megmutatták a regisztrációval kapcsolatosan kitöltött kérdőívet, egy újabb engedélyt kértek az őrök, majd e dokumentum hiányára hivatkozva eltávolították őket a teremből.

A jelentéstevő egyetlen büszkesége

A jobboldali médiamunkásokkal ellentétben Sargentini a hazai balliberális sajtónak előszeretettel ad interjút, a Magyar Hangnak például azt is elárulta, hogy egyetlen politikai teljesítménye a Magyarországról szóló jelentése volt. „Úgy gondolom, ez a jelentés tett engem úgymond híressé, bár ez nem szükségszerűen jó dolog.” Azóta azt is megtudtuk, hogy fél Magyarországra látogatni, és ez is a kormány hibája.

A kormány nem asszisztál Soros kampányához

– Mindig ott voltunk, ha védeni kellett a magyar érdekeket, de egy ilyen eseményhez nem asszisztálunk – mondta Orbán Viktor múlt pénteken azzal kapcsolatban, hogy Magyarország nem vesz részt a mai európai parlamenti vitán Brüsszelben. Kifejtette: a Magyarországgal foglalkozó újabb európai parlamenti vita egy Soros György-féle szeánsz, választási gyűlés, kampányesemény lesz.

A miniszterelnök a vitát úgy kommentálta: „A bevándorláspárti európai uniós képviselők egy könnyű autodaféra jönnek össze, ahol a nekik nem tetsző országot – ez most éppen Magyarország – majd jól elítélik.” Megjegyezte, azért sem érdemes részt venni rajta, mert „öt hónap múlva ezek az emberek nincsenek sehol, ez egy kifutó modell, új parlament jön”.

Bakondi György a mai brüsszeli meghallgatással kapcsolatban az Echo TV-ben arról beszélt, hogy a vitának szakmai oka és előkészítettsége nincs. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója aláhúzta: Soros György gyakori látogatásai is azt jelzik, hogy az Európai Unió egy programot hajt végre, amely a bevándorlás új, európai rendszerének kialakítását, illetőleg azon országok politikai nyomás alatt tartását célozza, amelyek szembefordultak a nemzetállamok számára nagyon komoly biztonsági kockázatot jelentő bevándorláspárti politikával.

Bakondi György kifejtette: okkal lehet arra gondolni, hogy a mostani színjáték nem a magyar választópolgároknak, hanem sokkal inkább a nyugat-európai választópolgároknak szól. Félelmet próbálnak kelteni az emberekben Magyarországgal kapcsolatban. Úgy próbálják beállítani hazánkat, mintha egy szélsőséges, az európai értékekkel szemben álló rendszerről lenne szó. Minden más esetben kiáll a magyar kormány a magyar érdekekért. Most azonban úgy látjuk helyesnek, hogy ne statisztáljunk egy politikai rendezvényhez – rögzítette Bakondi György.

Ellenségképet kreálnak a balliberálisok

– Attól, hogy a magyar miniszterelnök nem vesz részt a vitán, hátrány nem éri hazánkat, személyes jelenlétéből pedig előny nemigen származna – jelentette ki Boros Bánk Levente, a Médianéző Kft. vezetője a Magyar Időknek. Szavai szerint az európai balliberális oldal valójában egy házi kampányrendezvényt tart az EP falai között.

– Ez nekik nagyon kényelmes helyszín, hiszen el sem kell hagyniuk az épületet, mégis a tudósításokon keresztül szélesebb nyilvánossághoz tudják eljuttatni mondanivalójukat. Hozzátette: Magyarországra és Orbán Viktorra mindössze azért lenne szükségük, hogy megtestesítse azt az ellenségképet, amely önmeghatározásuk alapját adja, amelytől eddigi hatalmukat féltik és amelyet pofozóbábként használnának, hogy ezzel mozgósítsák potenciális választóikat a tavaszi EP-választásokra. – Érthető és logikus, hogy mindehhez a magyar kormány nem kíván asszisztálni – húzta alá az elemző.