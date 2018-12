Magyarország az európai védőoltás-politika élvonalában, biztosítható a lakosság védelme

A védőoltással leküzdhető betegségekkel kapcsolatos tanácsi ajánlást fogadtak el az egészségügyi miniszterek a Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács brüsszeli ülésén. Mint arról a Magyar Idők beszámolt, Magyarország az európai védőoltás-politika élvonalában van, hazánk pedig azon kevés országok egyike, amelyek esetében az ajánlás által 2020-ra előirányzott, 95 százalékos kanyaró elleni átoltottsági cél már teljesül.

Megfelelő végrehajtás esetén biztosítható lesz a lakosság védelme a leküzdhető betegségekkel kapcsolatban annak a most elfogadott ajánlásnak köszönhetően, amelyet a hét végén Brüsszelben írtak alá. A Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács ülésén az egészségügyi miniszterek a védőoltás-ellenességgel kapcsolatban is vitáztak; a magyar delegációt Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár vezette.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írja, hogy miközben a védőoltások előnyei kapcsán a tudomány területén nincs vita, az oltóanyagokkal kapcsolatos bizalmatlanság folyamatosan nő. Mindezért nagyon fontosnak tartják, hogy világos üzenetekkel tudják bemutatni a védőoltások előnyeit. Mint arról korábban lapunk részletesen írt, Magyarországon a kötelező oltási rendszert a vakcinák ingyenes elérhetősége és a területi védőnői szolgálatok támogató szerepe egészíti ki, ami hozzájárul a magas átoltottsági arányokhoz, amellyel hazánk Európa legjobbjai közé tartozik.

Az Európai Bizottság bemutatta az OECD által a közelmúltban publikált Health at a Glance jelentést is. Hor­váth Ildikó elmondta: az egészségügyi ellátórendszer teljesítőképességének növelése érdekében a magyar kormány öt nemzeti egészségügyi programot fogadott el az onkológia, a szív- és érrendszeri betegségek, a mozgásszervi megbetegedések, a mentális egészség és a gyermekgyógyászat területén. Emellett döntés született az alapellátás és a sürgősségi ellátás koncepciójának elfogadásáról is.

A tanácsülésen Horváth Ildikó kétoldalú egyeztetést folytatott Sorina Pintea román egészségügyi miniszterrel, és kölcsönösen egyetértettek abban, hogy a jövőben számos területen fokozni lehet az egészségügyi együttműködést a két ország között.