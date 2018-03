Magyar újítás forradalmasíthatja a sziámi ikrek szétválasztását

Úttörő magyar eredmény született sziámi ikrek szétválasztásában. Egy, a fejüknél összenőtt bangladesi testvérpár agyi keringését szétválasztó magyar orvoscsapat – Hudák István, Csókay András és Pataki Gergely – a Hudák doktor által kifejlesztett módszert alkalmazta, ennek köszönhetően csökkent a végleges szétválasztás kockázata. A műtétet mintegy 200 millióan követték nyomon az ázsiai országban.

Magyar orvosok a világon először választották el az agyi vénás keringést nem nyílt, véres úton a végleges szétválasztást jóval megelőzve, úgynevezett endovaszkuláris agyi érsebészeti módszerrel bangladesi sziámi ikreknél. – Az ötlet még imádkozás közben fogant a fejemben, amikor novemberben megláttam a testvérpárt, és éreztem, hogy Hudák István képes lesz rá – nyilatkozta lapunknak Csókay András idegsebész, agykutató.

Mint mondta, a beavatkozás során kollégája a saját kifejlesztett érsebészeti módszerét alkalmazta. – Az eredetileg egy születési rendellenesség, az agyi érdaganatok kezelését megreformáló eljárás világhírű módszerének a lényege, hogy a vénák eltömítését lehetővé tévő speciális ragasztóanyaggal tudjuk a keringést fokozatosan elterelni akár egy nagyobb területen is – számolt be róla a Honvédkórház munkatársa. Szavai szerint az összenőtt testvérpár fejében a közös nagy véna mellett 24 kisebbet kellett lezárni, ezért a hagyományos sebészi beavatkozással a kétéves gyerekek szétválasztását a súlyos vérveszteség még veszélyesebbé tette volna.

– Így sem volt elhanyagolható a kockázat: 20 százaléknyi esély volt a tragikus kimenetelre, ám a szikés beavatkozásnál a túlélésre lettek volna hasonló kilátások – közölte a Magyar Időkkel Hudák István idegsebész, hozzátéve: a gyerekek kielégítő állapotban, mosolyogva ébredtek a műtét után.

Az óriási érdeklődés által övezett beavatkozást követően – nagyjából 200 millióan követték figyelemmel az ötórás műtétet az ázsiai országban – szeptemberben az ikrek agyát és koponyáját választják szét.

Csókay doktor közölte: bár a legkockázatosabb részen túlvannak, a további beavatkozások kimenetele is végzetes lehet, különösen a Bangladesben tapasztalt kórházi körülmények miatt. Az idegsebészek az említett érsebészeti módszer további felhasználhatósága kapcsán arról tájékoztattak, hogy azt más betegségek – például vénatrombózisok, illetve erekben gazdag daganatok kezelésénél – is alkalmazni lehet. – A közeljövőben a tel-avivi gyermek-idegsebészeti világkongresszuson kaphat jelentős nemzetközi figyelmet az új magyar módszer és az annak segítségével elért eredmények, amelyek önmagukban is megállják a helyüket – fogalmazott a professzor.